客戶需求強勁 光磊砸8億擴產

進入下半年，光磊（2340）各事業單位產能目前處於供不應求的狀態，有鑑於光磊客戶對產能的需求，光磊內部評估，2022年要滿足市場需求，至少還有30～45％的產能成長空間，因此董事會研議通過，斥資8億元擴產，相關投資細節出爐。



光磊私募已於27日完成繳款，日亞化順利注資13.75億元，加計原來對光磊的持股，日亞化持股比率攀升至22.76％，穩居光磊最大單一股東，光磊私募達陣將完備感測元件收、發二端的布局。



光磊內部規劃，8億元資本支出將用於建置高性能光耦元件、長波長VCSEL/LED、與長波長PD等產品所需的機型以滿足新製程需求。此外也將用於去生產瓶頸、擴建產能，滿足客戶強勁需求；進行CIM（電腦整合製造）系統升級，並與顥天光電合作導入機台AI自動化，提升品質與效率。



光磊強調，投資重點聚焦感測元件應用產能升級，光耦、車載、實境顯示、智慧穿戴、健康醫療等應用都是光磊聚焦的領域，光磊全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台，製造世界第一的感測元件產品。



光磊表示，光耦合器具備優異的電路隔離、控制與訊號放大等功能，廣泛運用於各種家電、消費性電子產品、車用以及工業設備，己成為電子相關產品不可或缺的元件。光磊在光耦合器的市場耕耘已久，並早已於一般用途的光耦合器市場取得領先的地位，放眼未來5G、AI、工控自動化、車載零件電子化、以及電動車及其相關裝置如充電樁、電池管理系統等等的高速成長，都將推升對光耦合器數量與性能的需求。



依市調機構資料顯示，光耦合器市場將由2021年的約14.9億美元成長至2025年的約17.9億美元，成長率約20％，其中高階部分將從2021年的約8.7億美元成長至約10.7億美元，成長率更高達約23％，因此光磊將持續研發高性能光耦合器SoC，與提升市場占有率，切入車用與工控等高階光耦合器市場。