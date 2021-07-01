臻鼎H2新品放量 營運喊衝

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）1日舉行股東會，會後董事長沈慶芳表示，下半年新產品放量、產能全啟動，包括車用板、電池板、Mini LED等，產品組合優化帶動毛利率優於上半年，也樂看營收獲利表現會很好，整體來說，2021年仍是很好的一年，2022年也沒有悲觀的理由，力拚營運要更好。



臻鼎旗下子公司鵬鼎先前在年報上提到，今年營收獲利可望有10～20％的成長，法人推測，母公司臻鼎這邊，除了有鵬鼎，還有體質逐漸轉佳的先豐，以及越做越好的IC載板，加上下半年新產品助攻，預期臻鼎今年的成長幅度會更大。除此此外，看好臻鼎近年大力投資的新廠房將陸續加入貢獻，帶動營收規模放大，法人預估，臻鼎有望挑戰三年內年營收達到2,000億元。



觀察臻鼎下半年對比2020年同期，法人分析，去年主要受到客戶新品遞延的影響，所以第三季基期較低，主要貢獻都集中在第四季，而今年下半年會回復過往節奏，第三季成長幅度很大、第四季則是持平或小增，整體下半年會比去年好很多，且全年也維持每季都成長。



其中先豐的部分，臻鼎表示，調整體質以及把產品做到精緻化是主要方向，去年剛接手的時候虧掉8億，但隨著整頓持續進行，虧損已經逐漸收斂，預期第四季就會單季轉盈。沈慶芳表示，改善先豐的方針不外乎是注重經營管理、生產良效率優化、新產品開發，並發揚光大汽車板、基地台、伺服器三大產品線。由於先豐產能有限，臻鼎計畫整頓好後，未來將另找土地為先豐蓋新廠。



IC載板方面，臻鼎正積極衝刺產能，持續朝載板營收翻倍的目標前進，預計今年IC載板營收會接近50億，另外，秦皇島BT載板新產能預計2022年第三季加入貢獻，深圳ABF載板預計2023年開出新產能，未來載板貢獻可期。



對於下半年原物料以及手機市況，沈慶芳認為，疫情封城、航運塞港等問題，原物料供應及價格多少受到影響，但也看好疫情逐漸舒緩後，供需狀況就會逐漸復原。手機方面雖然市場有雜音，但還是要看個別客戶或產品，如蘋果高階手機，預期就不太會受到影響。



展望後續，除了手機動能持續看好，5G、AIoT、電動車等也都有強勁成長潛力。沈慶芳表示，電動車趨勢無庸置疑，未來10年電動車相關的產業都會很好。5G應用不只是手機，AI、物聯網、車聯網等多項應用都會逐漸普及，而PCB做為電子產品之母，也將在趨勢中受惠。