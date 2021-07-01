大馬無限期封城 高階MLCC最吃緊

根據市調機構集邦科技（TrendForce）調查，受到馬來西亞政府延長全國行動管制（MCO 3.0）影響，全球被動元件（MLCC）市場供貨將面臨挑戰。其中又以高階MLCC最為吃緊，主要緊缺品項對應的終端產品包含手機、筆電、網通、伺服器及5G基站。面臨即將來臨的傳統旺季，在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下，ODM廠後續整機出貨恐將受衝擊。

TrendForce表示，包括MLCC日廠太陽誘電 、石英晶體（Crystal）日廠NDK & Epson、電解電容大廠日本松下、晶片電阻（R-Chip）廠華新科技等，於當地的生產和貨運排程皆持續受阻。儘管太陽誘電於馬來西亞的廠房已於6月14日復工，並依當地政府規定調配60％的出勤人力，使其產能稼動率逐漸恢復至80％，然受到7月延長管制影響，整體產能應無法再往上突破。

目前觀察，6月起各供應商的中、低階MLCC庫存已回升至60天的安全水位，然日廠的高階MLCC庫存仍低於30天。在馬來西亞封城管制持續延長的壓力下，其他在日本設廠的業者如村田制所、京瓷與韓廠三星將因此成為此波轉單效應中的受惠者。

從各類終端應用來看，由於第三季蘋果將推出新品所致，故iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應商村田、太陽誘電與京瓷，將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰。值得注意的是，蘋果主要應用的MLCC規格也同時與其它筆電、伺服器及網通產品共用，而在太陽誘電無法提升7月產能稼動率的情況下，該規格的MLCC供給缺口將成為各家ODM廠第三季搶料的品項。

伺服器方面，在第三季需求將穩定成長的預期下，ODM廠除了緊盯各類IC供貨外，馬來西亞延長封城管制也讓被動元件高分子鋁固態電容SP CAP、鉭電容器（Tan CAP），以及高階MLCC材料成為另一供給吃緊品項，為避免後續ODM廠持續轉單，村田與京瓷兩家供應商目前積極衝刺產能來支援。