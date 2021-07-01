中華電 發展O-RAN架構Gbps級光纖到府

台灣Gbps級光纖上網將首度導入開放式無線接取網路（Open-RAN）！中華電信1日宣布，順應網路軟體化、雲化、開放化的大趨勢，攜手智邦旗下鈺登科技、合勤科技、及明泰科技等台廠及國際設備商，正式發展以O-RAN開放架構為基礎的Gbps級以上光纖到府（FTTH）的高速寬頻上網及MOD服務。



根據各家合作廠商提供的資訊顯示，這項開放架構下的光纖上網可支援最高達10Gbps以上的超高速光纖上網，將是台灣第一次規畫光纖網路導入開放架構，具指標意義。



中華電信研究院院長院林昭陽表示，這次在通用雲平台上安裝網路軟體，搭配國產網路設備，達到硬體彈性建置、軟體快速客製化目標，中華電信研究院未來將與網通台廠軟硬整合協同合作，布局光纖上網的基礎網路、以及雲架構服務，營建共存共榮生態系，中華電信希望扮演台廠進軍國際市場的跳板。



林昭陽強調，這次合作案，是由中華電信研究院邀集固網寬頻領域的國內外廠家共同參與合作，包括智邦旗下鈺登科技的機房端網路設備，合勤科技、明泰科技兩家網通廠的用戶端網路設備，國外廠商則包括Netsia、Radisys及STL（Sterlite Technologies Limited） 的虛擬化網路功能軟體，進行光纖到家開放網路系統整合，同時也以諾基亞的虛擬化網路功能軟體，搭配相容於既有的光纖到家網路設備，目前已成功驗證Gbps等級高速寬頻上網及高品質MOD服務。



中華電信目前是國內最大寬頻上網服務公司，這次突破傳統網路設備軟硬體綁定的限制發展出開放架構Gbps級以上的光纖上網環境，綜觀國際市場，只有美國、德國的電信業者小規模商用案例，中華電信則是國內首創自主完成跨廠牌整合，並成功驗證開放寬頻接取網路架構，將成為全球光纖網路支援開放架構的前段班生。



目前已有愈來愈多相關設備供應商將陸續加入，中華電信表示，將藉此串連台灣自主開放寬頻接取網路系統的供應鏈。中華電信研究院也強調，將持續與國內外廠家共同投入開源社群及國際標準組織的電信雲相關技術研究，並協助國內資通訊網通廠商開拓海外新興市場。