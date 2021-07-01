遠傳5G周年 ARPU、獲利超預期

遠傳電信1日公布5G開台周年成績單，5G用戶數接近80萬，逾90％的5G用戶申辦999以上高月租資費，續約用戶的平均資費則提升超過20％，帶動整體ARPU成長，以及營收、獲利貢獻優於預期。遠傳樂觀預期，第四季新款5G iPhone助陣，將推升5G用戶成長力道，遠傳訂出最新目標，年底5G用戶將達滲透率30％。



基地台建設方面，遠傳至今已建置超過7,000座5G基地台，全台人口涵蓋率突破75％，預計年底超過90％人口覆蓋。



遠傳電信總經理井琪表示，5G被視為未來驅動各產業成長的重要引擎，遠傳去年攜手近百家5G生態圈策略合作夥伴宣布5G開賣至今，洽商中的5G企業專網合作案近百個，客戶涵蓋科技、製造、零售、醫療、新創公司、政府合作案等產業。



井琪認為，台灣高科技產業在全球供應鏈扮演重要地位，醫療、生技、交通運輸具有高度發展潛力，遠傳5G企業專網堅持跨業結盟，以5G大數據、人工智慧及物聯網解決方案，與企業夥伴共同打造垂直場域創新應用，目前已完成的5G企業專網指標案例，包括與台達電及微軟打造5G智慧工廠，與聯發科合作5G毫米波垂直場域，洽商中的5G企業專網合作案近百個。



另外，遠傳也首度公布5G消費端應用，遠傳friDay影音明星多視角、遠傳friDay VR成為近一年來受到用戶最歡迎的消費端應用，其中又以明星多視角使用人數成長80％最多，遠傳friDay影音多視角轉播2021台北跨年晚會更締造超過200萬收視人次佳績，加上陸續引進熱門韓流娛樂影視、新創IP多視角節目，帶動遠傳friDay影音會員數年增近四成、活躍用戶年成長一倍。



除此，遠傳視為「圈粉」培養客戶忠誠度的秘密武器的一站式行動生活圈「遠傳心生活」App，亦在短短八個月下載量突破250萬，活躍用戶超過100萬，同樣繳出亮眼成績單。



近期疫情衝擊醫療量能，遠傳科技防疫有成，已於亞東醫院導入遠距診療平台，視訊門診累積已超過2,000人次，一周的平均門診量達229診次，目前尚有多家醫院正規劃開設中，而這個平台是遠傳去年率先協助台東縣打造全台第一個5G遠距診療場域、於新北市實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務的創新應用。



愛立信最新調查報告指出，台灣5G用戶的成長速度高於全球平均，5G網路需求亦不斷成長，而消費者在串流影音、遊戲及其他應用所花費的時間，更高於許多國家。