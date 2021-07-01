台積電法說前 外資關注焦點搶先曝光

權值王台積電（2330）法說會將於15日登場，高盛證券率先起跑，點出台積電法說會關注六大焦點：3奈米製程的回報、全球布局、加密貨幣訂單影響、智慧機與PC終端需求、晶圓代工廠靠客戶長約來擴充產能是否成常態，以及晶圓代工供需狀況所牽動的獲利結構性轉變。

高盛先以中長線看好台積電觀點，替尚未到來的法說行情投下贊成票。高盛認為，晶圓代工供應直至2023年都將極為短缺，台積電在5G、高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）龐大需求帶動下，市占率將節節攀升。

另一方面，受惠成熟製程需求續強，加上蘋果、聯發科、超微（AMD）繼續扮演先進製程關鍵客戶，高盛研判，台積電整體產能利用率仍將保持超高水準。

短期來看，外資認為台積電第二季營運狀況將合乎市場預期，單季毛利率、營業利益率為51.8、41.2％，每股純益5.38元；第三季營收可望季增5.2％，單季毛利率、營業利益率則是50.8與40.6％。

市場最關心的3奈米等先進製程回報率上，高盛證券認為，先進製程需求高昂確實使台積電資本支出大增，預期2022年折舊費用的成長速度會超過營收，對台積電毛利率造成影響。

不過，台積電先前已通知客戶2022年將暫停年度降價，將有效提高晶圓價格，抵銷成本上漲干擾，電晶體成本上揚對台積電毛利率影響不大；另一方面，儘管電晶體成本下降空間有限，壓抑客戶升級至更先進製程的動機，但部分客戶為了更好的性能，還是樂於升級到台積電5、3奈米製程。