USB-PD再掀商機 偉詮電訂單旺到年底

蘋果（Apple）下半年將會推出新款iPhone，業界預期將維持不附贈充電器及支援USB-PD（電力傳輸）快充規格，另外三星、小米等非蘋陣營下半年有望持續跟進蘋果政策效應下。

法人預期，USB-PD晶片廠偉詮電（2436）下半年接單有望更加暢旺，且訂單可望一路旺到年底。

蘋果將可望按照慣例在9月舉行新一代iPhone發表會，外媒指出，iPhone 13最快有機會在9月底在全球陸續上市，本次新款iPhone預期將會導入120Hz的螢幕更新率功能，也代表耗電狀況將更為嚴重，在蘋果將會維持不附贈充電器及維持USB-PD快充規格情況下，將使USB-PD行動周邊市場需求持續成長。

另外，三星先前已經宣布將跟進蘋果不附贈充電器的政策，代表下半年問世的新機亦有望跟進這個政策之外，三星8月將問世的智慧手錶也傳出將不隨盒附贈充電器，小米在小米11機種已經開出不附充電器的價格選項，下半年新機亦有望保持如此環保政策。

由於蘋果、三星以及小米在下半年推出的新機都可望不隨盒附贈充電器，加上目前快充規格又不斷提升效應之下，將使行動周邊USB-PD充電器市場需求持續的成長。

法人看好，將有望使USB-PD晶片供應商偉詮電出貨動能持續的增強。

法人指出，偉詮電在USB-PD晶片市場在2021年持續獲得紫米、ANKER等行動周邊品牌大單，進入下半年傳統旺季後，客戶針對USB-PD的拉貨力道將可望更加強勁，使偉詮電下半年訂單有望一路旺到年底。

在當前晶圓代工、封測產能吃緊情況下，半導體製造端在第三季將調漲代工報價，偉詮電在訂單動能暢旺效應下，有機會對客戶轉嫁成本上升，代表第三季獲利將可望更上一層樓，法人看好，不僅第二季業績創高可期，第三季營運更有機會力拼改寫新高水準。

除此之外，偉詮電看好未來先進駕駛輔助系統（ADAS）市場將不斷成長，當前正持續推出新產品，有望再度獲得日系客戶青睞，帶動產品出貨續旺，大啖自駕車發展商機。