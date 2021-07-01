國巨併奇力新 ０成本擺脫景氣循環宿命

國巨近年來大動作持續進行海內外的整併，這回換股合併自家集團的奇力新也令不少市場人士高度關注。這樁對內收購案市值高達264億元，以法人的預期來說，明年奇力新可望貢獻國巨EPS達4元。而由於電感產品是屬於高度客製化的產品，把奇力新併進來以後，國巨易受到價格威脅（或競爭）的營收比重，未來將降至二成以下，隨著2025年全球電動車將進入需求主升段，法人估計，十年內國巨可完全回收這個投資。

估算起來，奇力新將占新公司營收比重約15％，換股之後，新國巨的資本額略增至55.17億元，因國巨帶著奇力新衝刺高階市場，奇力新未來在高階市場將以每年10～15％速度增長，法人因此推估，2022年國巨營收可望坐穩1,100億元，奇力新對國巨每股貢獻度也將高達4元。

而依照換股比率推算，這樁合併案價值264億元，國巨等於增資8.8％，不花一毛現金就拿下奇力新100％股權，不僅划算，且國巨的管理能力向來突出，國巨接手管理奇力新，可望拉高奇力新的股東權益報酬（ROE）。

此外，既然電感產品向來高度客製化，新國巨可望加速跳脫景氣循環股的宿命，有利於推升法人對國巨的評價，也因此，國巨宣布這樁合併案之後，法人將其長線本益比推高至15～16倍。