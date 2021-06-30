台積電員工年薪中位數 181萬

晶圓代工龍頭台積電30日發布109年度企業社會責任報告書，揭露全球員工總體薪酬的中位數約新台幣181萬元，總裁魏哲家的薪酬約為中位數的233倍，年報中計算後約逾4.2億元（前一年度約為2.9億元）。

台積電去年大幅增加員工招募人數，台灣地區進用7,322名新進員工，全球共進用8,193名新進員工，而台積電去年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬高於180萬元。

台積電2016～2020年營收及獲利持續成長，每年員工整體薪資福利費用，也由約997億元增加至約1,408億元，而同一期間的年度人均薪資福利費用，則由212萬元增加至248萬元。台積電員工薪資福利費用包括本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞、退休金及其它福利，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為181萬元，總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬約為233比1。

由於台積電去年營收及獲利再創新高，台灣廠區核定的現金獎金及酬勞總額高達695億元。去年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，包括12個月本薪、2個月年終獎金、現金獎金及酬勞，整體薪酬高於180萬元；而直接員工平均整體薪酬則高於100萬元，每月平均收入為台灣基本工資的四倍。

台積電每年透過薪資調查，衡量台灣地區及海外各營運據點總體經濟指標及薪資水準，分別進行適當的薪資調整，維持整體薪酬競爭力。而台積電去年4月對對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣地區調薪幅度約3～5％、大陸地區約為7～8％、其餘海外地區約為3～5％。

台積電台灣廠區各年度的獎勵方案分成兩年實施，其中員工現金獎金採取當年度每季發放，給予同仁適時的獎勵；而員工現金酬勞則於次一年度發放，鼓勵同仁長期服務及持續貢獻。海外廠區的獎酬方案設計則視當地市場、國情，實施年度現金獎金或1～3年的長期激勵獎金計畫。

展望未來持續成長的前景，台積電今年1月對台灣廠區所有正職員工進行薪酬結構的調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，每位同仁的本薪將增加20％，提升基層員工每月可支配的固定薪酬所得。此外，今年的年度調薪作業仍依既訂的規畫執行。

鴻準、群聯薪酬 上市櫃稱羨

上市櫃6月30日公布本國企業去年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，鴻準及群聯分別以年平均薪酬386萬元、286萬元分別奪下上市櫃冠軍，羡煞所有上班族。

證交所統計，鴻準、聯詠、聯發科、祥碩、愛山林、鴻海、台積電、瑞昱、和泰車、聯陽、晶豪科、創意、敦泰等13家上市公司，非主管員工年薪酬都在200萬元以上。

櫃買企業福利亦不俗，年平均薪酬以群聯286萬元最高，原相、信驊、昇佳電子、智擎、晶焱及力旺在217～279萬元，M31、鈊象及創維亦在174～197萬元的水準。

上市半導體族群去年獲利發燙，薪酬也跟著水漲船高，這13檔年均薪200萬元的「高薪貴族」，只有愛山林是營建股、和泰車是汽車股，其餘11檔均為電子「薪貴」，且9檔是半導體族群，另2檔是鴻海集團。

至於非主管員工年均薪百萬元以上的本國上市公司，合計高達217家，占所有本國上市公司874家約24.83％，約近四分之一比重；但也有57家年均薪低於50萬元，更有夏都、大飲、鳳凰、興泰等4家連40萬年薪都不到，主要是觀光、旅遊業等「慘業」及營運不佳的食品業等。

若再看非主管員工年薪酬「中位數」排名，只有鴻準、聯詠、聯發科、祥碩及聯陽等5家晉升200萬元級，第6～10名分別為：晶豪科、瑞昱、和泰車、矽創、台積電等，台積電約以182萬元的數字，剛好擠進第10名。

證交所及櫃買均表示，所謂非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，主要聚焦於一般常僱員工之薪資水準，期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，以落實公司治理以及企業的社會責任。