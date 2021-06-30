英特爾10奈米新品又延 這些台廠承壓

Gelsinger今年2月正式上任以來，推動這家老牌半導體巨頭改革，發布IDM 2.0（垂直整合製造2.0）計畫，要採用研發最佳產品、最好生產方式替客戶服務，然而，英特爾近日宣布，由於10奈米製程再度延期，預期代號Sapphire Rapids的伺服器處理器將從今年底延至明年初才會量產，導致市場將其視為Pat Gelsinger上台首場挫敗，競爭對手AMD因此大漲2.8％，更有可能影響台灣伺服器廠商延遲出貨時程。

英特爾30日盤前下跌0.41％，AMD盤前股價上漲1.06％。

英特爾29日宣布，該款最新Xeon系列伺服器可擴充處理器將從原本預估的年底生產計畫，延遲至明年第一季生產，最快明年4月開始提高出貨量，主要是受到10奈米製程推遲影響。英特爾副總裁、Xeon系列與記憶體團隊負責人Lisa Spelman於網站上提到，為了讓該款處理器性能提升，計畫投產前需要更多時間驗證，讓客戶、合作夥伴部署能更順利，並提及該款處理器有助於在超級電腦與高效能運算（HPC）提供良好表現，提供新一代深度學習與加速引擎，並超越競爭對手AMD的產品EPYC 7543處理器效能。

由於英特爾在先前就聲稱今年Sapphire Rapids開始出貨，但是Pat Gelsinger 後來3月改稱今年底生產，如今再度延後。外媒表示，雖然Pat Gelsinger在改革上展現決心，但再度延後生產時程，無疑是替AMD製造更多進攻機會。

今年上半年就面對英特爾推遲10奈米製程Ice Lake處理器發表，英特爾也說明各大客戶拉貨放緩，導致今年第一季資料中心業績下滑，英特爾新一代伺服器處理器推遲消息一出，恐怕對台系伺服器ODM（原廠委託設計代工）包括緯穎及廣達（旗下雲達）及英業達等台廠造成壓力。（中時新聞網 呂承哲）