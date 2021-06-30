台積電出手 晶片換疫苖有譜？美方這樣說

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 證實她已經與台積電高層通話過，台積電執行長已提出協助取得新冠疫苖的請求。

雷蒙多在接受路透社訪問時表示，台積電執行長在這方面尋求協助，他已經與白宮高層通話過，「我們已經做出回應，我們絕對希望成為一個好的合作夥伴，我認為這很有幫助」。

台灣在兩周前宣布同意由富士康和台積電高層代表政府就新冠疫苖的取得進行談判。

本月中旬，美國已經向台灣配送250萬劑莫德納的新冠疫苖，這個數量是華盛頓當局原先承諾將贈台75萬劑疫苖的3倍之多。

台積電在給路透社的聲明中表示，台積電相信「讓台灣取得疫苗將有助於保護這個共同體，並確保營運正常」。

儘管感染數仍相對較低，但由於近來疫情升溫，台灣正試圖加快已訂購之數百萬劑疫苖的到貨。

全球最大半導體代工廠台積電提出請美方協助取得疫苖的要求，正逢晶片短缺導致全球製造生產放緩之際，美國汽車製造業也不得不關廠或減產因應，這場全球晶片荒對美國汽車生產的衝擊料將達到390萬輛。

美國商務部長雷蒙多在解決美國企業的危機方面，扮演著關鍵性的角色。

儘管台灣自5月中旬以來疫情突然急升，但迄今尚未對其晶片生產造成重大影響，不過美國汽車業高管本月稍早前曾私下向路透社表示，他們擔心台灣的疫情可能影響對美國工廠的半導體供貨。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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