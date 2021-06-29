馬來西亞疫情波及 被動元件股東會暖場嗨

被動元件廠—國巨(2327)集團及華科(2492)集團將於下週同步召開股東會，由於傳統旺季來臨卻逢馬來西亞因新冠肺炎疫情無限期延長行動管制令防疫，市場預期可能讓被動元件供給趨緊，今天被動元件個股在國巨領軍下全面大漲。

國巨及集團子公司—凱美(2375)、奇力新(2456)將於7月7日同日舉行股東會，華科集團子公司信昌電與華新科則分別於7月6日及7月8日舉行股東會，另一家子公司佳邦(6284)則將於7月12日舉行股東會，近來馬來西亞新冠肺炎疫情大爆發，6月1日起實施全面封鎖行動管制令因疫情未受控制一延再延，6月27日再宣布無限期延長封鎖防疫，直到每日新增確診數降至4000例為止；由於馬來西亞為半導體封裝測試及被動元件供應重點地區，市場預期，馬來西亞疫情及管制令將讓被動元件生產出貨影響，進而使傳統旺季第3季被動元件供給趨緊。

至於在馬來西亞有廠區的凱美及華新科，目前廠區均依當地政府規定並取得生產同意，初估影響並不大。

隨著傳統旺季來臨，且蘋果新機拉貨啟動，被動元件各廠接單狀況都不錯，預期下週密集登場的國巨集團及華科集團股東會可望對被動元件產業釋出正面訊息，今天被動元件廠股價也連袂走高。

（時報資訊 張漢綺）

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