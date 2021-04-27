英特爾哭 傳台積電拿下蘋果M2大單

蘋果2021年春季發表會推出全新一代iPad Pro，其中12.9吋款式獨家搭載傳聞已久的mini-LED螢幕，並超乎外界預期、搭配去年發表由蘋果採用ARM架構開發、委由台積電5奈米製程的M1晶片，至於最新款的iMac也搭載M1晶片。最新消息指出，蘋果今年下半年將推出的新一代 Apple Silicon 晶片(暫稱M2)，已經在本月進入量產階段。

全球晶圓代工龍頭台積電今年第一季財報繳出亮眼成績，雙率雖然下降，但是每股純益 5.39 元仍創歷史次高，不過第二季財測指出，高效運算(HPC)、車用晶片需求續強，智慧型手機需求因季調略有和緩，Q2產能持續滿載，毛利率則是受到5奈米新製程產能影響，預估毛利率略有下滑。

據digitimes先前報導，台積電已經掌握5奈米客戶訂單與規模，上調2021年月產能目標，預計今年秋季發表會將推出的iPhone 13系列5奈米強效版製程 (N5P)，預計5月底開始拉貨，抵銷掉新舊產品交接的產能遞減，讓Q2的5奈米產能利用率未見明顯下滑。

根據日經亞洲評論報導指出，知情人士透露，除了下半年的 MacBook 之外，接下來所有 Mac 系列都將採用 M2 晶片，將採用台積電5奈米強效版製程，由於生產時程大約3個月，所以已經在這個月開始量產。蘋果全面推動Mac系列的處理器從原本採用的英特爾X86架構轉換至委由台積電代工生產晶片、蘋果自行採用ARM架構設計的處理器，預計花費2年時間全面汰換。

調研機構IDC數據顯示，在疫情來襲後，遠端需求大增，帶動Mac 出貨量在去年上升29%，達2310萬台，預計在今年Q1的Mac出貨量將來到669萬台，比疫情前的水平還翻倍。

（中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

蘋果發表會能救台積電？瑞昱拚AirTags帶動

台積電3奈米 明年下半年量產