家登精密5年50億擴產 土城新廠動土

家登（3680）今日舉行土城新廠動土典禮，董事長邱銘乾表示，考量半導體在地化，以及新建異地備援之生產基地，加上人才的考量，決定興建集團家崎大樓，預計未來5年共計投資50億元，做為集團智慧製造的基地。

家登精密於今（27）日於新北市土城工業區舉行新廠動土儀式，主要因應產能擴增需求，並作為台南樹谷廠EUV光罩載具產能之備援基地，其餘空間提供子公司遷入，以提高集團資源整合效能，並且預留未來研發人員擴編所需之空間，以因應來長期發展需求。

家登董事長邱銘乾表示，今日家崎大樓動土，主要考量異地備援加上北部的人才集中，新廠主要生產包括EUV光罩載具、耗材及航太生產領域；邱銘乾指出，子公子家崎除了生產EUV重要零件，也將搶攻耗材在地位的需求以及生產航太相關產品。

家登家崎大樓有五年之投資計畫；第一期有5,000坪，預計投資20億元，第二期有10,000坪土地，預計再投資30億元，總計15,000坪的基地，共投資50億元，第一期在未來2~3年後有產能開出，可達全集團總產能的三分之一。並預計整體可創造1,200~1,500個就業機會。

家登董事長邱銘乾表示，集團建廠另一考量是地緣政治，並且因應半導體在地化生產的趨勢；在專利權的問題解決後，公司可說是從全球唯二的EUV光罩載具，變成全球第一的競爭優勢。

家登朝向供應鏈在地化之目標。公司表示，土城早期以工業發展為主，區內尚有頂埔科技園區，漸漸地就發展成一個不容小覷，生產力極為可觀的科技部落。家登-家崎大樓落成之後，相信會引進更多專業的研發及製造人才，在認同家登核心理念前提下成為直接戰力，使其能無後顧之憂專注於品質與產品技術的提升，並以身為半導體國家隊為榮。

（時報資訊 沈培華）