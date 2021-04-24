美半導體股猛漲 聯電ADR飆贏台積電

周五（23日）美國新屋銷售等經濟數據亮眼，市場將拜登政府加稅衝擊暫擱一邊，美股在科技與金融股領軍下四大指數全面收紅，其中費城半導體指數漲逾2%最兇猛，台股ADR以聯電暴漲近10%最驚人，狠甩台積電2%多的漲幅。

美國3月新屋銷售月增20.7%，至102.1萬戶，高於市場預期88.6萬戶，加上美國4月製造業採購經理指數（PMI）由前上個月59.1升至60.6，高於先前預估60.5。

經濟數據顯示美國經濟正緩步復甦，但華爾街正在重新評估白宮可能向富人徵收更高的資本利得稅的消息，據了解，拜登政府計畫將年收入百萬美元以上富人的資本利得稅從目前的20%提高到39.6%，甚至上調至43.4%。

隨著美股持續創高，投資人正在找尋股市新的利多刺激，並關注企業財報，截至目前為止，已公布財報的美企，業績多數超出華爾街預期。不過，英特爾財報卻嚇壞投資人，資料中心營收年減20%，英特爾最賺錢的的業務踢鐵板，也拖累整體毛利率下滑。

周五美股四大指數全面收紅，道瓊指數終場上漲227點（或0.67%），收在34043點；標普500指數上漲45點（或1.09%），收在4180點；那斯達克指數上漲198點（或1.44%），收在14016點；費城半導體指數上漲 63點（或 2.04%），收 3196點。

費半成分股幾乎全面彈升，應用材料上漲2.36%；輝達（NVIDIA）上漲 2.79%；高通和美光分別上漲1.85%、1.56%；超微（AMD）狂飆 4.68%；英特爾獨憔悴重挫5.32%。台股ADR部分，聯電ADR暴漲 9.48%；台積電 ADR上漲 2.86%。

分析師指出，在所有條件相同下，以往每當稅率改變，標普本益比也會跟著變動，一旦加稅可能導致標普本益比下滑7%，打擊市場投資信心；此外，投資人應留意目前美股估值已經太高，主要指數距離之前歷史高點不超過1.5%。

投資人下周留意幾件大事，一、美國發布最新 GDP報告；二、重量級科技巨頭財報登場，包括蘋果、亞馬遜、Alphabet（谷歌母公司）和臉書等；三、聯準會下周三（28日）舉行4月利率決策會議。

（中時新聞網 吳美觀）

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