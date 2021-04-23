紫色iPhone 12開放預購 電商催買氣推回饋

2021 Apple春季發表會在全球吹起色彩狂潮，其中無預警現身的iPhone 12「紫色」新色更是吸睛度爆表。如果你是紫色控，又想入手iPhone 12系列，千萬不要錯過這一波好機會！

【蝦皮購物：舊換新加上信用卡回饋聰明買紫色iPhone 12】

為了讓果迷都能在第一時間入手新品、趕搭春季潮流，蝦皮購物宣布將與官方同步，於4月23日晚上8點攜手神腦生活、愛買線上購物等通路，開放紫色iPhone 12、iPhone 12 mini預購（活動頁面）。蝦皮購物也祭出兩大回饋最高省30,249元，等於最低只要1,751元(搭配最高舊機回饋金額、舊換新加碼回饋、信用卡回饋），就能將紫色iPhone 12 256GB帶回家！

針對在蝦皮購物預購紫色iPhone 12系列，使用指定信用卡最高回饋1,500元。凡使用凱基信用卡結帳，單筆且分期付款滿15,000元，並於4/27下午5點至指定頁面登錄，就有機會獲得1,500元刷卡金回饋！蝦皮購物線上手機回收服務，即日起至4/30限時回收金加碼，iPhone 指定機款最高回收價27,249元，為鼓勵消費者多回收做環保，蝦皮購物再加碼舊換新補助1,500元。

【momo購物網：可搭台灣大方案送momo幣】

富邦媒(8454) 瞄準「蘋果商機」，旗下通路momo購物網於4月23日晚上8點同步官方開放預購紫色iPhone 12、iPhone 12 mini，並提供信用卡最高回饋1,200、舊機回收最高換26,600紅利金等好康。並祭出「購機加辦台灣大門號」最高送24,000 momo幣。

momo開放預購紫色iPhone 12、iPhone 12 mini，兩款機型皆提供64 GB、128 GB、256 GB，依容量規格定價23,900元起。原有顏色iPhone 12系列手機則享momo 獨家犀牛盾耐衝殼、真無線藍牙耳機等配件組9折起優惠。趁著此波升級5G的消費需求，momo推出「搭配台哥大門號享回饋」活動，凡於momo購物網活動頁登記續約48期、月租費1599元的5G吃到飽方案，即享24,000momo幣回饋。還有momo APP線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600紅利金，換機不忘延續舊機價值。

4/30前指定刷聯邦銀行信用卡分期累積滿20,000元(含)以上，限量登記贈1,200刷卡金；國泰世華信用卡單筆且分期滿22,000(含)以上，限量登記送1,000刷卡金，另外還有永豐銀行、第一銀行等多家銀行也加入滿額登記回饋活動。

【Yahoo奇摩購物中心：送鋼化玻璃貼、防摔殼周邊好禮】

瞄準果粉換機需求，Yahoo奇摩購物中心於4月23日晚上8點與蘋果官網同步推出「iPhone 12 新色 鮮體驗 限量預訂活動」，Apple周邊商品也同享降價及好禮優惠！於4/30前購買iPhone 12就送鋼化玻璃貼、防摔殼等限量好禮，買iPhone現省1,500元、iPad全面94折起、MacBook最高現折10,100元，全新M1處理器版本的MacBook也狂降近2,000元！

搭配iPhone 12 新色限量預訂活動，Yahoo奇摩購物中心也推出Apple（周邊）商品降價優惠，包含MacBook Air M1原價30,900元，4/30前特價29,046元；MacBook Pro M1：原價45,900元，4/30前特價43,146 元；2020 MacBook Air Intel版處理器：原價31,900元，4/30前特價24,990元；iPhone 12 128G 原價28,500元，4/30前特價26,999元；2020 iPad AIR 4 10.9吋 Wi-Fi 256G 平板電腦原價23,900元，4/30前下殺94折特價22,466元；AirPods (第 2 代) 搭配有線充電盒 藍芽耳機：原價5,290元，4/30前特價4,290元。

【PChome24h購物：買紫色iPhone 12送MagSafe保護殼】

蘋果春季發表會再祭驚喜，此次將針對iPhone 12、iPhone 12 mini推出全新紫色新款，超美新色不僅凸顯鋁邊緣設計特色，更襯托出玻璃機背的質感，讓人看了好想手刀下單！PChome24h購物也將在4月23日晚間8點與蘋果官網同步開放預購紫色iPhone 12系列，活動加贈MagSafe保護殼（iPhone 12 (紫色) 售價$26,900起／iPhone 12 mini (紫色) 售價$23,900起）；另針對iPhone 12 Pro也祭出降價千元、送配件的活動（綁定Pi錢包綁定Pi卡還可以回饋5%）；另外也針對2020年iPad Air、MacBook Pro M1、Apple Watch Series 6 GPS以及AirPods Pro都有降價，有興趣的果粉千萬可把握機會。

【friDay購物：非紫色iPhone 12 64GB限量8.5折】

相對於不少電商平台都祭出紫色iPhone 12系列的預購與相關贈品活動，遠傳friDay購物則是推出iPhone 12 64G限量下殺8.5折，原價$26,900，85折優惠價$22,888，現省$4,012（4/21起，限量100支，售完為止）！另外，2021年MacBook M1也祭出9.4折，再贈精美電腦包及同色系滑鼠；還有iPad及HomePod mini的組合優惠。活動期間適逢站上「媽咪Chill High節」，好康再加碼，消費滿5,000元抽豪華露營「勤美學」，滿萬元再抽1萬元遠傳幣！幸運兒有機會享有總價值超過30,000的超狂優惠！

除了電商平台將與蘋果官網同步開放紫色iPhone 12系列預購之外，全台5大電信也都有開放紫色iPhone 12系列的預約或預購，有興趣的朋友可參考。而除了iPhone 12系列之外，蘋果官網其實還有不少款式的iPhone在售，可參考以下價格表來規劃。

（ 科技 黃慧雯）

延伸閱讀

果粉注意!紫色iPhone 12今晚8點官網開搶