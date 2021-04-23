驊盛車電新廠即将啟用 驊陞營運成長添助力

2021年電動車產業熱度持續加溫，全球工業化國家與各大企業集團、品牌車廠都卯足全力打造電動車、智駕車及整合其關鍵零組件供應鏈；驊陞集團隨著驊盛車電新廠即將啟用投產，將以工業4.0智慧工廠體系，推動六大類車電產品升級，進一步做強做大，攜手大陸品牌汽車廠、全球Tier1供應商、造車平台，搶攻汽車、電動車、自駕車市場新商機。

去(2020)年新冠疫情肆虐，衝擊全球經貿交流，驊陞科技(興櫃代碼6272)全年營收20.67億元，滑落近九年低谷，惟經營團隊調整經營策略、改善生產體系奏效，三大產品區塊-車用電子、無線通訊、連接器等展現不俗成果，推升整體毛利率站上八年新高，營運也虧轉盈，為集團迎接電動車、智駕車、車聯網、5G應用新時代，蓄積爆發成長的營運動能。

車電產品是驊陞集團營收來源主要項目之一，目前產品發展重心聚焦六大車電解決方案，包括車用連接器、車用線束、ADAS週邊感測連接、車載天線系統、車載資料傳輸/充電等解決方案，以及車用電子模組 PCBA/EMS代工；其中，車用線束為目前車用電子出貨大宗，占比約四至五成，涵蓋完整多樣的車載高速資料傳輸產品、新能源車高中低壓線束解決方案、其他各類型車用線束、車載天線、客製化產品。

車用連接器解決方案有客製化連接器系列與標準連接器系列，除了對應自動化生產開發出第二代Fakra連接器之外；因應車聯網時代，依循Open協會規範，開發一系列車用乙太網路連接器與線束，滿足未來車載資訊高速傳輸需求。

5G時代來臨，汽車天線設計邁向4G LTE、5G傳輸，驊陞團隊客製化設計開發出多合一鰭式整合型4G/5G天線。也投入研發車載多功能乙太網智慧型天線，產品採用模組化設計，最高頻率範圍5.86 GHZ ~5.92GHZ，預計二年內產品成熟供貨。

車載資料傳輸/充電器解決方案之市場需求快速成長，產品朝向高單價及標準配備趨勢發展，年需求達百萬個。另外，車載無線充電產品需求近年來逐步揚升，三年前驊陞開始投入相關產品開發，採用國際大廠晶片，設計符合Qi規範的3線圈15W產品，滿足客戶需求。

另外，車用電子模組PCBA EMS代工更是驊盛車電新智慧工廠的重要布局，內容包含各種 ECU、Connector Board、RF Antenna等PCBA製造，目前廠內建置四條SMT產線，二條作代工，二條生產自家PCBA產品，並預留五條SMT產線空間。

近二十年驊陞深耕全球OE車電產品市場，長期ODM/OEM合作開發夥伴達數十家，計有，合資廠、陸資品牌汽車廠與新能源車廠，與各大國際Tier1供應商，去年也加入鴻海MIH電動車開放平台會員，加大在新能源車方面的投入。

全球汽車產業前景一片看好，2021年驊陞車電新廠已就位，短中期產品陸續開發布局，走過去年新冠疫情衝擊，今年驊陞訂單能見度佳，公司對營運成長展望樂觀，自結前三月營收5.68億元，成長46.6％，表現符合預期。