訂單續強 MCU廠營運逐季揚

微控制器（MCU）需求暢旺，且在IDM廠瑞薩發生火災事件後，更加影響MCU市場供給，盛群（6202）更傳出已經暫停接單，且第三季有望再漲雙位數，後續訂單動能可望一路滿到2022年，其他如偉詮電（2436）紘康（6457）等MCU廠出貨動能將有望同步強勁，MCU廠2021年營運可望逐季創高。



瑞薩那珂廠先前於3月發生大火，使MCU產線全面停擺，目前正在逐步復工當中，原先預期5月將可望恢復全產能運轉，不過21日再度傳出那珂廠發生冒煙，雖然迅速被員工撲滅，不過又使全面復工期間可能再度後延，雖然該廠主要生產車用MCU，不過又使MCU市場供給陷入吃緊。



由於MCU需求吃緊，加上晶圓代工廠持續調漲報價，盛群更對客戶發出信函指出，目前已經暫時停止接單，預期5月中旬將會恢復接單，屆時將會告知客戶可供應產能多寡，以及後續漲價幅度。



供應鏈透露，晶圓代工廠目前幾乎已經確定將逐季調漲報價到年底，為了反映成本全面上漲，因此盛群決議暫時停止接單，待整理後續掌握產能數量，以及確定漲幅後，盛群才會重新接單，預期盛群第三季漲幅將可望達到15～30％左右水準，視產品線不同會有不同報價。



據了解，由於消費性MCU產品單價一向偏低，因此在2020年下半年產能步入吃緊後，使MCU廠供給受限，且終端需求又開始回溫，讓MCU廠客戶下單力道持續加大，在晶圓代工廠分配產能增加有限，加上訂單動能大增，瞬間讓MCU成為炙手可熱的產品。



MCU廠亦開始轉嫁成本上漲，法人推估，盛群、新唐、凌通、偉詮電及紘康等第二季漲幅已經有一到兩成。法人指出，隨著第三季晶圓代工廠報價再漲，MCU廠在訂單動能有望續強情況下，可望再度轉嫁成本，代表MCU廠除了第二季合併營收有望創下新高，第三季亦再創新高水準，且MCU缺貨效應可望延續到2022年，營運更有望同步看旺。