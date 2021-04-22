元太籌組電子紙產業聯盟

元太為打造電子紙生態圈，宣布成立電子紙產業聯盟（EPIA），目前超過60家會員，包括有京東方、聯想、海信等，台灣廠商聯發科、英業達等大咖公司也都有興趣加入，期望明年倍增到200家以上，共同拓展電子紙應用商機。



元太董事長李政昊表示，後疫情時代，零售、物流標籤應用加速普及，今年成長動能更勝於去年，今年新竹廠生產線投產，預期到明年底電子紙薄膜產能將增加四倍。



元太總經理甘豐源表示，元太發起電子紙平台，成立電子紙產業聯盟，推廣電子紙的應用場域。也希望透過聯盟力量跟政府單位直接對談，之前教育碰到問題很難跟教育單位溝通，聯盟對談就比較容易。未來還會跟其他聯盟對談，如物流聯盟、航空聯盟，增加溝通合作機會。目前規劃較快的應用領域包含教育、工業應用、物流等，最快年底可望發酵。



甘豐源指出，聯盟也鎖定八大電子紙應用領域，包含零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、民航、物流等。李政昊擔任聯盟理事長、其他各領域領頭羊擔任副理事長包括京東方、合力泰等，其他如小米、聯想、海信、冠捷、科大訊飛等都是聯盟成員，台灣廠商聯發科、英業達等公司也都有興趣加入。目前聯盟成員已逾60家，還有近40家廠商正在審核加入，預期年底參與家數突破百家，明年會員數則預計到200家。



李政昊表示，疫情帶動電子紙應用爆發，電子貨架標籤數位化的廠商去年都享受到很好的投資報酬，今年更多零售店加緊數位化腳步。在後疫情時代，仍是缺人工，也會減少直接接觸，電子貨架標籤、物流標籤都快速成長，因此樂觀預期電子貨架標籤今年出貨一定成長，而且成長遠大於去年。



李政昊也看好電子紙結構簡單，隨著技術提升、成本下降、生態鏈擴大，取代某些領域取代LCD面板、取代紙張是會持續發生的。例如在電子貨架標籤應用上，電子紙的價格比LCD更有競爭力，閱讀器也是，夠便宜、彩色夠漂亮，就會取代紙本書。



甘豐源表示，目前訂單比去年好，但是沒有預期缺料時間這麼長，今年成長幅度要看料源供應狀況，還有新產線開出的速度。公司計畫增加4條生產線。需要二年時間讓4條線全跑，有一條線會在今年底投產。