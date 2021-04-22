國巨首季賺逾1股本 EPS高達10.17元

國巨（2327）盤後公布第一季財報，首季EPS突破一個股本，高達10.17元，優於市場預期。

國巨公司今日公布 2021 年第一季營運成果，單季合併營收237.49 億元，較上一季增加 6.9％，並較去年同期增加 136.9 ％。第一季歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為 50.24 億元，較上一季增加 35.5％，並較去年同期大幅增加 113.8％，單季每股稅後盈餘10.17元。第一季毛利率為 39.1％，較上一季增加 1.1％百分點，但較去年同期減少1.2％ 百分點。

第一季度的合併營業收入創下公司單季營收的次高紀錄、每股稅後盈餘則為近 10 季新高，主要是合併基美（KEMET）的併購效益持續發揮、大中華廠區的產能利用率逐步提升，以及各區域客戶訂單需求暢旺所致。

國巨在合併基美及普思後，公司的營運已有結構性轉變，產品組合及終端應用皆優於同業。國巨過去以生產標準型產品為主，在歷經國際性合併及公司內部產品組合優化調整後，公司營運以生產高階特殊型、客製化產品為主，可有效降低景氣波動的影響，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

展望第二季度，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將密切關注市況，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

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