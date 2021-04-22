半導體出貨若中斷 台廠恐損失400億美元

BCG董事總經理暨全球合夥人、全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，台灣占了全球四成邏輯晶片產能，其中先進製程，即10奈米以下的晶片，台灣產能超過九成。BCG在全球半導體供應鏈報告中假設，如果遇上天災等重大風險因素導致台灣出貨中斷，可能會影響台灣半導體業者營收400億美元，全球半導體製造業和下游蒙受營收損失高達4,900億美元。

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。今（22）日在台灣公布，並匯整去年以來的3份全球半導體供應鏈報告之重要內容。

BCG指出，30年來半導體供應鏈發展出的全球架構，高度專業分工，使得產業能夠持續在科技上創新，創造龐大的經濟價值，嘉惠消費者，更令業者得以大幅降低成本並提升產品性能，但是問題是，近年來的天災、地緣政治等新增的因素，可能會對既有的全球模式帶來更大的風險！

徐瑞廷強調，半導體產業著重高度專業分工，建立產業的高度成本效率，面對新增風險，各國決策者需考慮有針對性的政策措施，包括分散半導體製造業據點，以強化全球半導體供應鏈的韌性，因應未來十年的科技創新。