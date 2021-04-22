亞太電辦理私募75億 遠傳認購50億

亞太電（3682）22日股東臨時會決議通過，將在一年內以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總金額75億元，擬洽遠傳電信認購5億股，私募普通股發行價格暫定為10元。

募集資金總額50億元，將運用於支付遠傳電信5G頻段共頻共網之頻譜費用，其餘2.5億股將再洽其它應募人。

亞太電信總經理黃南仁22日表示，依據與遠傳三共的合作規畫，未來必須付給遠傳94.71億元的5G頻譜標金分攤費用。

因此，私募5億股所募集到的50億元資金主要用來支付遠傳頻譜標金 ，償還債款則是未來要做的規畫。

呂芳銘:遠傳2022年將成為亞太電最大股東

亞太電信（3682）22日舉辦股東臨時會，亞太電董事長呂芳銘回應股東詢問時表示，與遠傳電信共頻共網共建「三共」策略合作後， 未來亞太電與遠傳是否整併？

他強調，目前無限制，但雙方並沒有談到這個議題，依去年九月四日雙方談定的內容 ，呂芳銘說，遠傳電信會有2022年經過股權交換後，成為亞太電信的最大股東。

呂芳銘強調，目前相關程序仍需經過NCC等主管機關核准，也需公平會核准，而目前雙方只談到私募換股。

至於亞太電信何時賺錢？呂芳銘說， 自我期望是三到五年的時間，目前亞太電已連續兩年EBITDA轉正，只是每年資本支出及折舊攤提仍大，尤期設備折舊攤提一年要40多億元，以致影響獲利，但三到五年內可望開始獲利。