中華電信 行動網速三連霸

NCC於21日公布2020年6～12月全台行動網速調查結果，中華電信再度拿下22縣市4G下載網速最快，創下連續第三年奪冠的新記錄。

根據NCC公布的資料顯示，中華電信在全國4G定點量測平均下載速率達164.7Mbps，也是全台唯一超過150Mbps網速的電信公司，亦連續2年在22縣市的平均下載速率全部超過100Mbps，同時亦是電信業唯一4G下載網速破100Mpbs的鄉鎮達98％以上的業者。至於大眾運輸移動量測部分，中華電信在台鐵、高捷、桃捷、高鐵等重要大眾運輸，全面領先同業，全台9條國道移動量測下載網速亦全面領先。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電信日前已獲行動測速國際權威機構Speedtest及Opensignal肯定，這次再獲NCC網速量測結果認證，顯示中華電信佈建行動網路有成。

根據NCC最新統計，中華電信分別在900/1800/2100/2600MHz頻寬合計擁有90MHz的下載可使用總頻寬，相較遠傳的85MHz、台灣大的55MHz、亞太電45MHz、台灣之星35MHz，中華電信擁有的4G頻寬數最多，加上5G在3.5GHz主流頻段拿到90MHz頻寬，目前是五大電信公司中，頻譜資源最多的電信公司。

簡志誠強調，中華電不僅擁有4G／5G 最大頻寬，基地台建設數量亦最多，全台涵蓋範圍最廣，也是全台唯一採用5G NR + 4G 5CA先進技術，及領先全球採用3.5GHz與2.1GHz高低頻搭配佈建5G網路的電信公司，而採用這些先進技術將可突破室內天線系統頻段限制，將會是台灣首家快速提供N2100室內場域5G訊號涵蓋的電信業者，5G客戶的室內涵蓋體驗將相當有感。

中華電信強調，未來將持續且積極布建5G網路，2021年5G網路將加量、加速建設，目標年底前完成超過1萬座，除了針對全台六都核心都會區、重要商圈、科學工業園區、大專院校、室內人潮聚集場域，並將擴大至高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設皆有5G網路涵蓋。