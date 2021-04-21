神盾揮別敦泰 攜友達研發光學指紋感測

神盾（6462）最新宣布，與友達（2409）旗下子公司達擎為深化雙方技術應用，於今（21）日展開的「Touch Taiwan2021」中，將聯手展示共同合作研發「最大LTPS TFT超薄型屏下光學指紋感測模組」，為友達整合神盾指紋辨識技術之最新產品。

神盾表示，該產品是目前唯一與OLED面板整合的大面積LTPS TFT超薄型屏下光學指紋感測模組，特點為大面積指紋辨識，約可達手機屏幕占比的1/3，並支援雙手指的指紋辨識，同時，相較於市面上光學指紋辨識產品，神盾所支援技術可讓面積更大、更薄，且成本更低，深具市場競爭力。在手機應用上則可大幅提升行動支付的安全性，更精確進行身分驗證。神盾上周甫宣布終止與敦泰（3545）合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合（FTDDI）技術，並出售全數股權，目前處分敦泰普通股執行完畢，處分利益約53億元，處分利益列入其他綜合損益。

神盾致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商。神盾也積極展開產官學研的合作，並於108年成功取得經濟部技術處AI on Chip研發補助第一案，持續朝AI領域發展。

（時報資訊 王逸芯）

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