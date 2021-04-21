面板景氣如初夏！群創：樂觀看至2022年

群創（3481）總經理楊柱祥表示，現在面板景氣就像春天剛過初夏剛來的情況，景氣隨季節逐步加溫，景氣能見度審慎樂觀看待到2022年。

楊柱祥指出，供應鏈遇到剛性需求大到供應鏈可支撐範圍，原先供應鏈沒有想到有這麼大供應量，導致驅動IC、玻璃基板、偏光片及PCB都遇到交期問題，也因為剛性需求存在，產業鏈都相當健康也都有錢賺，整個產業也跳脫以前景氣循環變成結構性改變。楊柱祥的談話，也相較於之前群創對景氣能見度看法，已經從原本上半年延長到2022年。

董事長洪進揚補充表示，今年景氣樂觀，需求都沒有看到減弱跡象。大家都關心缺料，供給方IC缺料是最主要一環，因為沒有大幅的產能擴充，目前缺料問題難解。幸好台灣是最大晶圓及封裝產地，群創可以有更多資源拿到材料，相信能穩健度過缺料危機。

今天展會上，群創也展現首次發表多款全球頂規MiniLED背光電競顯示器，搶攻智慧育樂無限商機。其中，16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板，強調多項超高效能與厚度輕薄特性，包括165Hz高刷新頻率，毫秒極速反應速度，可讓玩家享受無殘影的超流暢遊戲體驗，不再發生遊戲斷斷續續和畫面破碎的情形，搭配群創獨家超過1,000區的MiniLED背光調控技術，1,000,000：1的超高對比可呈現真正的暗黑表現，將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。

群創獨步全球的量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術再突破，本次發表全球首款92.4吋P0.6mm4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器，超越既有LCD、OLED、小間距LED屏之技術限制，展現大型屏絕佳細膩畫質，具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色，將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示、與金字塔高端客群等大型顯視器市場，並將逐步量產。

（時報資訊 莊丙農）

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