友達超大尺寸MicroLED 年底量產出貨

Touch Taiwan 2021登場，友達、群創雙雙展出高階MiniLED／MicroLED解決方案。友達董事長彭双浪表示，室內LED顯示時代已經來臨，友達在MicroLED研發已經投入10年，今年將會發光發熱，100吋以上的超大尺寸MicroLED將在今年年底量產出貨。

友達今年展出全系列獨家ALED顯屏技術應用，進一步將Micro LED以創新型態產品導入居家娛樂、車用市場。此外，友達也攜手集團及生態圈夥伴推進大型室內外空間，整合模組與系統，並涵蓋安裝與售後服務，運用小間距LED顯屏為各式零售、展演、娛樂等公共場域打造超大型拼接牆完整解決方案。

LED技術透過模組化設計，能任意自由拼接成巨型看板或曲面型螢幕，此次展示的超大型LED拼接牆，具備P1.25超小像素間距，超越目前市場主流P2像素間距，為觀賞者創造身歷其境的視覺震撼和3D立體擬真效果。

彭双浪指出，MicroLED技術成熟，解析度夠高、而且拼接沒有邊框，將會是百貨商場、高階商業空間，或是智控戰情室應用的最新利器。友達100吋以上的超大尺寸MicroLED將在今年年底量產出貨。

群創量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術再突破，此次發表全球首款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器，超越既有LCD、OLED、小間距LED屏之技術限制，展現大型屏細膩畫質，具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色，將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示、與金字塔高端客群等大型顯視器市場。群創開發的高效巨量轉移與修補技術，架構了高良率MicroLED無縫拼接生產平台，逐步啟動量產引擎，開啟顯示產業升級的新契機。

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