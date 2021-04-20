蘋果發表會》記憶球AirTag防丟器來囉

相傳已久的蘋果（Apple）品牌藍牙防丟器AirTag總算正式現身！根據蘋果官網說明，AirTag一個NT$990，4個合售NT$3390，台灣並非首波開賣市場，開賣時間還得等候蘋果官方公佈。

根據蘋果說明，AirTag 會發出安全的藍牙訊號，讓同在「尋找」網絡中且就在附近的裝置，都能偵測得到。 這些裝置可將你 AirTag 的位置傳送到 iCloud，然後你就能打開「尋找」app 並在地圖上看到它。整個過程完全匿名並經過加密處理，保護你的隱私；而且它以高效運作，無須擔心電池續航力或數據用量的問題（根據官網說明，所適用的標準電池可提供超過一年的電力，該換電池時iPhone會跳出提醒通知）。

AirTag 和你的其他 Apple 裝置一樣，都能設成「遺失模式」。然後，當「尋找」網絡之中的裝置偵測到它時，你就會收到自動通知。你還能進行設定，讓別人以支援 NFC 功能的智慧型手機碰觸一下你的 AirTag ，就能看見你的聯絡資訊；而所使用的 NFC 功能就是與手機感應付款相同的技術。

蘋果藍牙防丟器AirTag可透過尋找網絡來協尋，配對簡易。蘋果提供／黃慧雯台北傳真

如果你經常遺失珍貴物品，有了AirTag（或其他可支援「尋找」網路的配件或智慧物品），你有更高的機會可透過「尋找」網路來尋獲它。無論是你重要行李、心愛的毛小孩，還是背包、鑰匙等小型配件，有了AirTag更萬無一失。

而且透過搭載U1晶片的iPhone（iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max），還可支援獨家的「精確尋找」功能。藉由超寬頻技術，你可以看到自己距離 AirTag 有多遠，以及該往哪個方向找尋遺失物。

使用AirTag之前需要將它與你的蘋果設備配對，簡單輕點一下即可立即將你的 AirTag 連上 iPhone 或 iPad（過程應該跟配對AirPods相當接近）。 還可以為你的 AirTag 輸入一個名稱，並把它附加在目標物品上，就可掌握它的蹤跡。而且你的 Apple Watch 也一樣能收到 AirTag 通知！

在意個人資訊以及隱私的你不用擔心，只有你自己才能看到你的 AirTag 在哪裡，你的位置資訊和紀錄絕不會儲存在 AirTag 上，而回傳你 AirTag 位置資訊的裝置也會一直保持匿名狀態，你的位置資訊在尋找過程中的每一步，都被加密保護。因此，就連 Apple 也無法知道你 AirTag 的位置，無法識別協尋裝置的身分。

根據蘋果說明，AirTag具有防波潑抗水功能（ IEC 60529 標準的 IP67 等級 (在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘）），在蘋果官網購買時可支援雷雕服務，可以刻上表情符號或是名字，且免額外付費。單一個價格是29美元（NT$990），4個合售99美元（NT$3390）將在本週五在首波開賣市場開放預購，4月30日正式上市，台灣並未列入首波開賣市場，開賣時間等候蘋果官方公佈。

AirTag可搭配多元配件使用。蘋果提供／黃慧雯台北傳真

可搭配配件包含AirTag掛環（NT$990）、AirTag皮革鑰匙圈（NT$1190），以及AirTag Hermès 鑰‍匙‍圈（NT$10,990 ）、AirTag Hermès 行‍‍李‍‍箱‍‍吊‍‍牌（NT$12,990 ）、AirTag Hermès 手‍提‍包‍吊‍飾（NT$8,990 ）也有在官網上架，但同樣尚未開賣。

（中時新聞網科技 黃慧雯）