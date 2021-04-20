蘋果發表會》Apple TV 4K第二代推出 全新遙控器讓你隨意掌控

蘋果（Apple）在今日春季發表會中正式推出全新一代Apple TV 4K，搭配全新的Apple TV Remote，能更順暢、直觀的操控Apple TV節目的播放。共有32GB（NT$5590）以及64GB（NT$6190）的款式，在台推出日期待蘋果官網公布。

蘋果全新的Apple TV 4K（第二代）搭配A12 Bionic晶片，一樣支援4K解析度，但可支援更高幀率。4K 高影格率 HDR 加上「杜比全景聲」音效功能，無論是喜愛觀看體育賽事或電影，都可在電視螢幕上更真實地感受影院級體驗。如今AirPlay2也可支援更高幀率，讓你能以更流暢地觀看影片。

Apple TV Remote (第 2 代) 則配備全新設計的點觸式觸控板，可以支援五向觸控，以及滑動瀏覽播放列表，或在外圈使用畫圈手勢找到想要跳轉的精彩片段。全新設計也加入了電源鍵可以關閉Apple TV，右側則是加入了Siri鍵，使用經驗更接近在iPhone上長按電源鍵那樣，直接按下Apple TV Remote (第 2 代) 右側按鍵即可啟用Siri。

為了呈現更精準的畫面色彩，如今可透過手中的iPhone來協助校正電視。Apple TV 4K 能搭配 iPhone自動校正所觀看的畫面。只要將你的 iPhone 對準電視螢幕，就能輕鬆看見節目和電影應有的鮮明色彩，而不需要手動進行複雜的調校或設定。

購買Apple TV 4K第二代也可獲一年Apple TV+訂閱服務，購買後90天起需要啟用優惠。如今Apple TV+包含了多個蘋果原創節目，包含《晨間直播秀》、《泰德拉索》、《神話任務》、《靈異女僕》、《狄金生》、《迷途之心》、《怒海戰艦》、《身為人父》等原創電視劇以及電影，還有《中央公園》、《你不知道的小小世界》、《這一年地球變得不一樣》、《探索夜色大地》等動畫片與紀錄片等精彩內容。

（黃慧雯）