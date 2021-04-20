中華電、高通揪團 促企業數位轉型

中華電信、高通20日共同宣布，攜手微軟及國內筆電大廠宏碁、華碩、英華達、精英以及台北市電腦公會，共同成立「企業數位轉型行動陣線」，帶動國內中小企業新一波數位轉型浪潮。

這次跨國企業的合作模式，主要是透過協助中小企業建置5G企業專網，並讓中小企業員工透過已內建行動門號，以及搭載高通Snapdragon運算平台的個人筆電，就能隨時隨地彈性上班，打造後疫情時代行動工作環境。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，該公司繼日前與日月光、高通合作全球首座mmWave智慧工廠，與中華精測打造5G製造工廠之後，截至目前全台已有超過30個5G企業專網合作案，合作廠商擴及科技大廠、政府機構、本土製造業、學術機構，包括在林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網。

簡志誠強調，中華電信看好2021年來自5G企業專網的營收貢獻，將較去年數倍以上成長，成立「企業數位轉型行動陣線」的主要用意，則是希望將目前電信業者大力推廣的5G企業專網擴大至中小型企業。工業局長呂正華表示，行政院今年已將中小企業數位轉型列為重要施政政策。

簡志誠認為，企業專網決勝關鍵在垂直應用，因此必須透過「廣結盟」才能發揮綜效，「企業數位轉型行動陣線」除了與華碩、宏碁、英華達、精英等本土筆電大廠結盟，未來還會有更多筆電及手機廠加入夥伴行列。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，後疫情時代，企業加速轉型，台灣擁有很好的製造實力，尤其擁有全世界最好的筆電生產商，在全球積極推動數位化、尤其是中小企業數位化轉型過程將扮演領頭羊角色，高通與中華電信合作只是剛起步，未來希望複製台灣經驗至全球市場。

台灣微軟OEM消費暨裝置事業群副總林國樑指出，疫情帶動全球混合辦公模式逐漸普及，這次將全球普遍受歡迎的Windows 10應用程式相容性擴展至Windows on Snapdragon，將有助於中小企業加速數位轉型。