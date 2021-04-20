台積電美國新廠 漢唐估明年9月導入設備

漢唐今天召開法人說明會，表示已取得台積電美國新廠總承包資格，並透露該廠將於明年9月導入設備。不過，漢唐晚間公告澄清並未取得訂單，設備導入時程是依經驗推估。

晶圓代工廠台積電決定赴美國亞利桑那州設立5奈米廠，相關建廠時程，台積電僅對外表示將於今年動土建廠，2024年量產，月產能2萬片。

無塵室廠漢唐為台積電多年合作夥伴，近年並連續兩年獲得台積電優良供應商卓越表現獎。台積電美國新廠建廠進度，成為漢唐下午法說會法人關心的重點。

漢唐表示，已取得台積電美國新廠總承包資格，只是價格仍在協商，預計6月底前會有結果。台積電美國新廠今年底開始施工，明年9月導入機器設備，漢唐將可逐步認列營收。

漢唐指出，今年海外市場仍處低溫狀況，台灣市場依然熱絡，只是2020年從美光（Micron）認列營收非常龐大，當年營收大幅成長，預期今年營收可能比2020年下降，2022年有機會回升，並再創新高。

不過，漢唐晚間公告表示，目前並未取得台積電美國廠訂單，法說會中所述台積電相關內容並非正確資訊，有關台積電美國廠規劃導入設備的時程，是公司依照過往的建廠經驗，自行預抓的工程進度，並非台積電提供的訊息。

法人認為，漢唐應受到來自大客戶台積電的壓力，才緊急公告澄清相關資訊。漢唐與台積電有多年合作經驗，承攬台積電3廠、4廠、6廠、12廠、14廠、15廠、18廠及南京廠多項工程，釋出的資訊備受關注。

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