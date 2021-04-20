大宇資 擬處分北京軟星持股、仙劍IP

遊戲研發廠商大宇資訊（6111）20日宣布，擬處置旗下子公司北京軟星剩餘的49％股份以及《仙劍奇俠傳》IP（僅限中國大陸地區）。大宇資表示，目前已分別委託信賴第三方機構出具鑑價報告及價格合理性意見書，預計將以交易價格合計總價不低於新台幣22億元（約當人民幣5.05億元）轉讓股權及仙劍IP，或以將仙劍IP中國大陸地區以長期獨家授權方式授權予第三方。

大宇資表示，《仙劍奇俠傳》IP（僅中國大陸地區）占集團營收在2018年為59.04％、2019年為39.55％，至2020年僅剩28.54％，如擬處置，預計影響大宇資集團總營收及毛利不到三成。

近年來，中國大陸地區對遊戲版號的控管越來越嚴格，主管單位版號審查通過愈來愈難取得，尤其是海外遊戲要進中國市場的「外版」版號發放更是少之又少。大宇資表示，2019年申請《大富翁十》及2020年申請《軒轅劍柒》截至今日仍未取得大陸地區的發行版號。

有鑑於此，高額的開發成本及快速更迭的遊戲流行速度，對遊戲廠商來說極具壓力，遊戲面向的市場也面臨亟需調整腳步。大宇資在2018年時，為提供充足資金開發更高規格的遊戲，引進中手遊為戰略夥伴，由中手遊取得北京軟星51％股權，引入資金約新台幣10億元。增資內容主要用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發和營運上。

而20日大宇資又宣布將處分手中剩餘的49％北京軟星股權，連同旗下知名IP《仙劍奇俠傳》（僅限中國大陸地區），大宇資表示，目前已經委託信賴第三方機構出具鑑價報告以及價格合理性意見書，預計將以不低於新台幣22億元轉讓股權及仙劍IP，或是以將仙劍IP（中國地區）以長期獨家授權方式授權予第三方，但最終金額、交易對象，取處模式尚未決定，將交由股東會決議後，授權董事會決議交易對象、價格及辦理後續相關事宜。

大宇資也表示，《仙劍奇俠傳》製作團隊主要在大陸地區，不會有員工權益受到影響，此次轉讓或是授權都是在大陸地區，將不涉及台灣及全球市場的研發或發行權利。