分析》安裝充電樁眉角多 電動車普及卡關

2020年全球電動車銷售量約214萬輛，而去年台灣電動車銷售量大概落在6,200多台，不論在台灣、還是全球，電動車對比傳統燃油車的市場規模都還是小巫見大巫，也讓充電樁普及程度低得很驚人。

根據美國能源局估算，全美加油站多達12.8萬家，充電站卻不到五千座，台灣充電站、充電樁普及率可能比美國還更低些，前幾年在日月潭、飯店等示範場域安裝的充電樁，都是「示範」性質多於實用性質，雖然包括百貨公司在內的業主，都對於在停車場內安裝收費式充電樁充滿興趣，可是實際採取行動者依然有限。

另外，安裝充電樁前的「眉角」也不少，尤其對於大樓、公寓這類集合式住宅來說，在停車場安裝前不僅要先獲得全體住戶的同意，安裝高功率的快充之前，若車位沒有獨立電錶、周邊電網無法配合，車子充起電來，更可能讓整棟大樓跳電。

電動車充電的種種限制，讓充電樁的普及程度能不能像加油站之於燃油車一般，一直是電動車能不能進一步普及的關鍵，否則電動車電池容量就只能一直「比大」。

以相對平價的特斯拉新版Model 3來說，電池容量都高達82kW，大電池不僅讓電動車售價居高不下，當路上充斥背著超大電池的各種電動車到處跑時，台達電執行長鄭平就曾形容「萬一出了什麼問題，將會是非常難處理的狀況」，他認為，當充電樁普及到一個程度後，換電站將會取代充電樁，電動車在換電站換電池的方式續航，搭配自駕與大數據，將是電動車的未來發展方向。

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