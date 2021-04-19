DRAM合約價 Q2漲更凶

新冠肺炎疫情加速數位轉型，上半年筆電銷售動能強勁，加上英特爾及超微新一代伺服器處理器推出，推升資料中心及雲端運算設備升級需求，市調機構集邦預估，第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23～28％，伺服器DRAM合約價漲幅上修至20～25％，且第三季合約價將續漲10～20％。法人看好南亞科、威剛、十銓、創見營運一路旺到第四季。



標準型DRAM現貨價在第一季出現大漲走勢，第二季初現貨價及合約價的價差已達70％，市場原本預估第二季合約價將上漲20％幅度，然而英特爾及超微新一代筆電處理器出貨量明顯增加，OEM廠普遍上修第二季筆電出貨量季增率達8～10％，加上遊戲機及電競桌機銷售暢旺，標準型DRAM合約價漲幅擴大至23～28％，8GB DDR4模組合約均價將由第一季的26美元至大幅調漲至第二季的33美元。



標準型DRAM價格看漲也推升伺服器DRAM合約價漲幅擴大。隨著資料中心及雲端業者擴大採購，英特爾新款Ice Lake伺服器處理器及超微EPYC 3伺服器處理器已大量出貨，新平台的運算功能大幅提升，對伺服器DRAM搭載容量需求呈現倍增。第二季伺服器DRAM合約價原本預估調漲20％，根據DRAM廠及客戶的最新價格協商結果來看，合約價漲幅上調至20～25％。



至於缺貨嚴重的利基型DRAM部分，隨著智慧電視、機上盒、網通設備需求維持高檔，5G基礎建設及WiFi 6加速轉換，低容量消費性或利基型DRAM在買方感受到市況極缺的情況下持續加大採購力道，加上韓系DRAM廠將成熟25/20奈米轉換生產CMOS影像感測器或升級1Z奈米，第二季消費性或利基型DRAM合約價預期漲幅可望超過20％。



第一季總體DRAM合約價漲幅約3～8％，但已明顯推升DRAM業者營收表現，如DRAM廠南亞科第一季合併營收季增20.0％達177.31億元，與去年同期相較成長23.0％，為10季度來新高，模組廠威剛第一季合併營收季增3.3％達90.96億元，與去年同期相較成長25.7％，為31季度來新高。



法人表示，由於第二季總體DRAM合約價漲幅，將由原先預估的13～18％上修至18～23％，法人看好南亞科、創見、威剛、十銓等業者營收及獲利將大幅成長，加上第三季DRAM合約價可望續漲10～20％，DRAM業者營運將一路旺到下半年。