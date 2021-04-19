Touch Taiwan 2021》雙虎大秀Mini、Micro LED實力

Touch Taiwan 2021大戰本周三登場，面板雙虎大秀MicroLED／MiniLED技術實力。群創超前部署次世代MiniLED，將展出全系列高階MiniLED消費電子產品；至於友達MiniLED背光已導入電競應用，未來將進一步拓展車載、醫療等高階領域。

蘋果本周將發表首款MiniLED背光平板iPad Pro，三星也宣布今年在高階電視產品線擴大導入MiniLED背光液晶電視，兩大市場龍頭相繼投入MiniLED背光應用市場，可望帶動市場起飛。市調TrendForce預估，2024年Mini／Micro LED市場規模將高達42億美元。

隨著後疫情時代來臨，包括平板、智慧手錶、數位相機等行動裝置產品需求倍增，群創將於展中大秀全系列高階MiniLED消費電子產品，涵蓋電競、平板螢幕，針對戶外新常態生活，推出包含1.19吋智慧手錶，擁有節能與高亮度特色，提供消費者於戶外烈陽下更可精準閱讀。群創展出的16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板，搭配超過「1000區」的MiniLED背光調控技術，1百萬比1的超高對比，可呈現真正的暗黑表現，將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。還有更大尺寸的17.3吋FHD 480Hz超高刷新頻率電競筆電面板，和27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競監視器面板。

友達也不遑多讓，MicroLED技術再進化，展示全系列ALED先進顯屏技術，導入居家娛樂、車用等應用領域，12.1吋169PPI Micro LED顯示器，為單片式Micro LED顯示器，採用色轉換技術，具有高耐候性與高穩定性、陽光下可視。以及小間距LED顯屏解決方案，適用於室內外超大型零售、展演場域。

由於電競產業對高畫質、高對比、低延遲等需求持續攀升，友達也把MiniLED技術延伸至不同尺寸的電競應用，將展出4K高解析32吋監視器面板、17.3吋筆電面板、25吋FHD 360Hz AHVA監視器面板。友達還將首次推出全球第一台32吋4K Mini LED 2304分區調光手術用顯示面板，真實地呈現人體組織及血液層次與細微差異，在內視鏡及手術過程中，協助醫師達到更精準的判斷。

富采首度參展 衝化合物半導體應用

富采投控將率領旗下四家子公司，首度參展Touch Taiwan 2021，今年將以「LED Next」為主題，展示LED與化合物半導體應用的無限可能。

除了晶電、隆達、元豐新科技之外，從晶電切割而出的晶成半導體也將首度亮相，富采控股董事長李秉傑表示，富采聯展的主題為「LED Next」，除了代表集團正朝向Mini／MicroLED方向加速推進，同時更展現了集團投入次世代半導體的決心，期待藉由富采旗下子公司的聯手火力展示，強化台灣LED的產品技術優勢與國際競爭力，並成為化合物半導體領域的最佳投資平台。這回富采控股的展場位於展會正中心的MicroLED專區，富采控股在展會中將發表LED晶粒與封裝模組的最新產品技術。

富采旗下晶電、隆達已經開完股東常會，順利通過去年度財報，以及資本公積發放股息，累計富采今年第一季營收達68.79億元，已經優於去年同期及去年第四季，在大客戶即將發表新產品之下，市場預期富采第二季營收可望維持成長。

富采控股甫於2021年1月正式成立，即以集團之姿首次公開參展，率領晶元光電、隆達電子、元豐新科技以及晶成半導體等四家公司，分別在三大領域展現產品技術。此三大領域包括LED晶粒、LED封裝模組，以及先進化合物半導體，藉由此次展覽，也同步揭櫫了富采控股艦隊未來明確的三大方向。

開展在即，富采19日股價上漲2.1元、2.56％，以84元作收，成交量倍增至11,140張。