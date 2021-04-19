華府頻出招 專家警告台積中立營運陷難關

全球晶圓代工龍頭台積電擁有先進製程與先進技術，不僅拜登政府日前召開的半導體峰會，邀請台積電、英特爾以及三星電子研討在美加強投資半導體生產線的規模，加上台積電在純晶圓代工市場擁有超過50%高市占率，顯見台積電在半導體產業的重要性。據外媒報導，隨著陸美科技產業爭霸，專家認為台積電如今面臨來自華府壓力，可能被逼著選邊站。

台積電15日召開法說會並公告第一季財報，合併營收達3,624.10億元，季增0.2％、年增16.7％，創單季新高，由於5奈米先進製程量產初期及新台幣兌美元匯率升值，平均毛利率達52.4％，季減1.6個百分點、年增0.6個百分點。台積電先進製程貢獻占49%，資本支出更是上調至300億美元，主要是因應5G與高效能運算(HPC)應用大幅提高，未來3年將投入1000億美元，保持台積電的競爭優勢。

據金融時報報導，飛騰信息技術公司(Phytium Technology)打造的超級電腦，被華盛頓郵報指稱用來協助大陸解放軍研發超音速飛彈，指出世芯-KY設計晶片委由台積電代工生產，經濟部長王美花隨即否認這兩家公司涉及軍用品應用，強調台灣的公司遵照相關規則。隨後，美國商務部將飛騰等大陸7家實體列入實體清單，禁止美企與這7家實體進行業務往來，台積電與世芯-KY也宣布暫停供貨給飛騰。

知名政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師Paul Triolo指出，華府已經在對台灣政府、台積電施壓，要求支持美國供應鏈而非大陸。他分析，過去台積電所採取的「成為大家的代工廠」經營策略核心，但由於2020年美國客戶貢獻對台積電達60%以上，大陸市場僅剩20%，不過，大陸是目前半導體需求最為龐大的市場，打造採用先進製程的消費性電子產品，是台積電營運成長主力。

台積電在2020年5月宣布將赴美國亞利桑那州建立一座先進製程晶圓代工廠，用以生產5奈米製程，預計在2021年至2029年在該投資案投入120億美元，然而，隨著美方對台積電在當地投資的要求逐步提高，台灣國防安全研究院主任蘇紫雲認為，兩岸關係近來緊張，意味台灣科技公司別無選擇，只能站在美國這邊，因為雙方在國安問題上有共同利益，同樣擁有自由民主價值。

其他台灣業者卻不能如同台積電一般順利轉移。科技產業除了擁有技術，客戶信任也是重要一環，但隨著供應鏈政治化，Paul Triolo指出，台灣業者也勢必加強分散風險，因為這已經在過去堅強的客戶信任關係上大打折扣。

台積電創辦人張忠謀在去2019年11月提到，台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。甚至在2019年6月，台積電董事長劉德音曾提到，台積電當時赴美設廠還不是時候，因為美國成本太高，但隨著陸美關係出現轉變，半導體供應鏈程為科技發展重要基石，台積電終在2020年宣布赴美，2021年2月宣布赴日設立研發中心，歐盟也在同月宣布將發展先進製程，並點名台積電、三星，希望能在本土建立一條半導體生產線，顯示其技術獲得業界肯定同時，也被各國政府盯上，藉此確保戰略資源的供應穩定。文章來源：Financial Times

（ 中時新聞網 呂承哲）

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