Space X有意來台 台廠等著啖太空宇宙商機

特斯拉創辦人暨執行長穆斯克（Elon Musk）所投資設立的Space X太空探索技術公司，傳出來台詢問進入台灣市場的相關申請程序，國際航太通訊業者AERKOMM Inc.去年則公開選定台灣為亞太區研發及服務基地，並正式向NCC遞件申請電信事業登記，加上中華電信近期大動作成立衛星策略發展小組積極投資衛星產業，將帶動台廠衛星產業鏈動起來。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，Space X相關人員確實向NCC詢問「電信管理法」有關在台提供衛星通訊服務的相關規定，但目前僅止於詢問。翁柏宗說，國際衛星業者進入台灣市場，牽涉申請頻譜、執照等相關事宜，台灣目前除了核准曾在八八風災時提供緊急通訊援援的國際海事衛星組織（Inmarsat）在台提供援助偏遠地區緊急通訊的公眾服務之外，其它中低軌衛星若要在台灣提供商業或公眾服務，依規定必須申請頻譜、及執照，而適用分配的頻譜已有其它用途，需由交通部再指配其它頻譜釋出，才能提供國際低軌道衛星業者申請。

至於AERKOMM Inc.去年向NCC遞件申請電信事業登記，目前仍在書面資料補件，尚未完成。

市場推估全球商業化衛星數量會在十年內增加至1.7萬顆，衛星產業協會（SIA）預期地面接收設備一年的產值就高達1,900億美元，摩根士丹利最新預估，全球科技巨擘積極發展太空產業，將帶動總產值在2040年達到1.1兆美元、相當於新台幣3.1兆元左右。生產衛星降頻器、接收器、功率放大器的多家台廠已打入Space X等太空計畫供應鏈，相關概念股包括台揚、群創、廣碩、昇達科、新復興、華通等將大啖太空宇宙商機。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭強調，中華電信提早投入衛星產業，可培育衛星專業人才，還能讓中華電信扮演建構國內衛星通訊產業鏈整合商角色。中華電信布局衛星產業，不單純從投資角度，更要透過整合衛星產業生態鏈，讓台灣供應鏈在全球6G市場占一席之地。

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