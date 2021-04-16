台積宣布下屆董事候選名單 施振榮將卸任

晶圓代工龍頭台積電(2330)16日宣布下屆董事候選人名單，此次將提名10位董事被提名人並列為下屆董事會之董事候選人，並於6月8日股東常會的董事改選中進行選舉。台積電現任獨立董事、宏碁創辦人施振榮此次將退出台積電董事會，台積電提名美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫(L. Rafael Reif)為新任獨立董事。

台積電宣布10位董事提名人，包括4名董事及6位獨立董事。在4位董事部份，包括台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、前台積電副董事長暨創意董事長曾繁城、以及行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫。

台積電宣布6位獨立董事，包括5位現任獨立董事及1位獨立董事候選人，包括恩智浦(NXP)董事長彼得．邦菲爵士(Sir Peter Leahy Bonfield)、前台積電法務長陳國慈、前應用材料董事長麥克．史賓林特(Michael R. Splinter)、前賽靈思執行長摩西．蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)、台達電董事長海英俊、美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫等。

台積電現任獨立董事、宏碁創辦人施振榮此次將退出台積電董事會，台積電提名美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫為新任獨立董事。台積電董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含一名女性董事。

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