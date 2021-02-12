傳華碩將推ZenFone mini 重振手機業務

你喜愛體積輕巧、性能又好的智慧型手機嗎？根據外媒報導，華碩的智慧型手機相關業務在2020年遭遇略為低迷的一年，因此為了提振部門的表現，華碩似乎有意推出ZenFone mini（或稱ZenFone 8 mini）的機種，帶給消費者更多元的選擇。

《Digitimes》分析指出，華碩今年在智慧型手機上的佈局計畫中，ZenFone mini將會是其中一個要角。預計將會在較小的機身中，裝載高階的性能，定位上可能跟過往Sony Mobile的Compact手機很接近。然而很可惜的是，《Digitimes》並沒有給出目前掌握的規格、價格以及可能發表的日期等進一步資訊。

《xda-developer》指出，華碩對於推出體積小巧的ZenFone mini之策略，很有趣也耐人尋味。因為當前業界傾向推出大螢幕的手機，螢幕尺寸動輒超過6吋是很常見的。而蘋果在2020年推出的iPhone 12 mini初期收穫不少好評，但是透過後續統計報告卻可了解到，其銷量不如蘋果的預期，因為人們很可能已經習慣，或傾向購買大螢幕的手機。

手機擁有較大的螢幕較大，能帶來不少好處。包含開啟app、觀看影片等應用，都會更為便利；並相對能搭配更大的電池，帶來更長的電池續航力。就最後一點來說，在現代人相當仰賴智慧型手機的基礎上，可說是至關重要。而體積小巧的智慧型手機，大多強調可以單手使用，或者便於放在口袋中攜帶，這很可能並非是所有人都偏愛的特性。

除了指出華碩有可能推出ZenFone mini之外，《Digitimes》也點到華碩預計在3月份左右推出ROG Phone 5電競手機（跳過了4的命名，從ROG Phone 3跳躍至ROG Phone 5）。

他們並沒有給出當前所掌握的規格，但可以預測將會搭載高通最新的Snapdragon 888處理器，並預測其價格會比先前的機種更高（ROG Phone 3 12GB+512GB 售價29,990 元、16GB+512GB 建議售價則為33,990 元）。而根據先前曝光過的試玩影片或照片來看，ROG Phone 5機身背面似乎帶有第二螢幕，可以顯示使用者指定的內容，讓手機對面的朋友們也可以感染一些遊戲中的熱鬧氛圍！

（中時新聞網科技 黃慧雯）