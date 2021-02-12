新店寶高智慧產業園區 第1期公開招商

新北市政府開發的新店寶高智慧產業園區，將於今年2月公告招商，並訂4月評選，備受智慧產業業界關注；租期最低5年，最高10年，續約以1次為限，租期累計不得逾18年。

該園區的相關資訊如下：

A.園區簡介及特色

1.北臺灣產業樞紐：位處北臺灣產業軸心，透過便捷交通路網，能快速串連雙北、桃園、新竹及台中重要產業群聚，具關鍵中樞位置。

2.高科技產業聚落：預計引進數位健康、AI、資通訊及雲端運算等次世代產業，打造驅動產業及地方經濟發展引擎。

3.完善服務性設施：規劃托育中心、餐廳、便利商店、銀行、國際會議廳及育成中心等設施，提供完整且便利之服務。

4.智慧化創新設施：招商引進實驗場域、檢測中心及智慧製造研發中心，健全智慧化功能服務。

B.基本資訊

1.使用分區：乙種工業區。

2.門牌編釘：新北市新店區寶高路26號至30號。

3.各項登記：應於簽約後6個月內取得各項依法應完成之登記（廠房單元應同時取得工廠登記）。

C.招商對象

以製程符合「低、零污染」條件之企業為主，並以數位健康、AI、資通訊、雲端運算產業為重點標的產業，及新北市整體開發區域之未登記工廠。

附註：

1.寶高智慧產業園區相關簡介：https://reurl.cc/4ypx2Y

2.招商說明會報名網址：https://reurl.cc/e9OR9m