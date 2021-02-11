考取聯結車駕照後 家登邱銘乾拚世界500強

台積電供應鏈之一、EUV光罩盒大廠家登董事長邱銘乾，向來喜好設定目標來挑戰自己，這樣的特質，讓他成為少數擁有聯結車駕照的科技業老闆；隨著金牛年到來，邱銘乾豪氣指出，下一個目標是讓家登躋身世界500強之列。

邱銘乾說，台灣規定要有聯結車駕照才能開拉一根拖桿的露營車，讓他設下考聯結車駕照的目標，也順利達成。他還在網路經營的「銘乾的分享空間」中，分享考聯結車駕照相關規定與科目、程序。

「銘乾的分享空間」記載著邱銘乾多采多姿的生活，也展現出他多元的興趣。內容包括他對孫子兵法的見解，與應用於組織管理及企業經營的感想心得，還有上課及讀書心得，機車環島注意事項及爬山需要的裝備。

為了慶祝家登成立20週年，邱銘乾親自帶著一群員工登上玉山頂峰；為了當假日農夫，他在太太娘家附近的新竹寶山買了塊地，還買了中型挖土機，自己整地、除石頭。

邱銘乾從不諱言自己是窮人家的孩子，他是礦工之子，高中三年級決定創業，立志當模具廠老闆；儘管他在28歲時，月薪已有新台幣12萬元，邱銘乾說，以這薪資條件「10個應該有9個半不會創業」，不過他還是在29歲創業，當了模具廠老闆。

喜歡自我設定目標的邱銘乾，創業3個月就說公司要掛牌上市，結果他花了10幾年完成夢想，家登在民國100年股票上櫃。

邱銘乾又設下公司股價要3位數的新目標，家登上櫃一年多，股價一度衝高到94.5元；不過隨後因獲利下滑，每股純益不到1元，股價滑落，長達4年在50元之下震盪，最低達24.1元。

直到108年，家登遭美商英特格（Entegris）控告侵犯專利權案，台灣智慧財產法院一審宣判，家登應給付英特格9.78億元，超過1個資本額，遭遇成立以來最大危機；不過，家登的技術價值卻同時被市場看見，股價突破100元關卡。

家登是半導體光罩載具全球第一大廠，也是台積電極紫外光（EUV）光罩盒獨家供應商。邱銘乾說，家登會做EUV光罩盒是大股東英特爾投資的要求，因為英特爾不希望只有單一供應商。

隨著與英特格就侵權案達成和解，加上台積電擴大採用EUV技術，讓家登在EUV光罩盒長達10年的布局即將邁入收成期，也推升家登股價突破200元、300元關卡，今年最高還攀高至383.5元。

邱銘乾不只事業漸入佳境，他還拿到國立政治大學資訊管理學系博士學位，並在指導教授管郁君的建議下，回到母校南亞技術學院當助理教授，教學生創新創業；為了獎勵全勤的學生，他更大方地自掏腰包請吃大餐。

即便自己設定的目標已逐一達成，邱銘乾並未因此停下腳步。對於家登，他又有新目標，就是希望能躋身世界500強之列。