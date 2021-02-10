台積好狂！傳跟蘋果秘密研發Micro OLED

台積電不只幫蘋果代工處理器，日媒報導，蘋果正與台積電合作開發Micro OLED面板，預計用於蘋果全新的擴增實境（AR）產品，目前已在桃園龍潭秘密研發。

日經新聞報導，Micro OLED是一款更先進的面板，跟傳統LCD 或 OLED手機螢幕建立在玻璃基板上不同；據了解，Micro OLED能直接搭載在晶圓上，讓顯示器具有輕薄短小且功耗更低的優點。

報導指出，開發中的Micro OLED尺寸不到1英吋，將用在蘋果全新AR產品，但因Micro OLED目前仍在試產階段，預計要花幾年時間才能量產，看來1、2年內產品還無法亮相。

消息人士透露，蘋果除了從台灣面板大廠友達聘僱數十名經驗豐富老手，同時也挖角日本面板專家，共同參與Micro OLED研發計畫，工作地點在蘋果位於桃園龍潭的秘密實驗室。

除了micro OLED面板外，蘋果也與晶電等台廠開發Micro LED顯示器，並計畫用於iPhone、iPad、Apple Watch 與MacBook等產品。

事實上，三星一直是蘋果OLED面板最大供應商，如今蘋果跟台積電等台廠密切合作，不難看出蘋果打算在技術層面上擁有更多主導權，以擺脫目前過度依賴三星的情形。

不過，三星、京東方等廠商也正計畫量產 Micro OLED、Micro LED等新一代顯示器，並應用於未來的行動裝置。

（中時新聞網 吳美觀）

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