台積電2020獲利創高 員工平均爽拿139萬

全球晶圓代工龍頭台積電董事會今(9)日決議多項議案，包括2020年第四季之每股現金股利2.5元，將在日本成立子公司，用以3DIC材料研究，實收資本額不超過186億日圓，加上台積電2020年全年獲利再創新高，核准2020年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，平均每名員工139.01萬元，年增約35%。

在蘋果、超微和聯發科等三大客戶助攻下，台積電繳出今年元月亮眼成績單，公布財測首季營收估達127億~130億美元，季增0.16~2.5%，以1美元兌換新台幣27.9元估計，台幣計價的營收估 3,543~3,627億元，毛利率估50.5~52.5%左右，營益率估39.5~41.5%，整體營運維持在高檔。

隨著獲利持續創新高，台積電核准2020年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，依照台積電去年員工數從4.5萬人增至5萬人，平均每名員工分紅將從前一年的102.96萬元增至139.01萬元，增幅達35%。

除了員工分紅，台積電仍持續擴張資本支出，應付市場龐大的半導體需求。台積電董事會核准資本預算約美金117億9,480萬元（約新台幣3,242億9,327萬元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置成熟及特殊製程產能；4. 建置及升級先進封裝產能；5. 2021年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電也核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約美金1億8,600萬元），以擴展本公司之3DIC材料研究。

（中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

台積電去年Q4配息2.5元 7月中發放

台積電1月營收1,267億元 創單月歷史次高

台積電最強引擎 5奈米年營收衝100億美元