台積電去年Q4配息2.5元 7月中發放

晶圓代工龍頭台積電9日召開季度例行性董事會，會中通過去年營業報告書及財務報告，核准配發去年第四季每股2.5元現金股利，核准去年員工業績獎金與酬勞及分紅總計約695億元。董事會同時核准於日本設立實收資本額不超過1.86億美元子公司以擴展3DIC材料研究，同時核准於國內外募集不超過89億美元公司債。

台積電董事會9日決議通過去年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣1兆3,392億5,500萬元，稅後淨利約為新台幣5,178億9,000萬元，每股盈餘為新台幣19.97元。董事會核准配發去年第四季每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2021年6月23日，除息交易日則為2021年6月17日，並於2021年7月15日發放。

台積電董事會核准去年員工業績獎金與酬勞及分紅總計約新台幣695億1,164萬元，其中員工業績獎金約新台幣347億5,582萬元已於每季季後發放，而酬勞及分紅約新台幣347億5,582萬元將於今年7月發放。

台積電董事會核准資本預算約117億9,480萬美元，約新台幣3,242億9,327萬元，內容包括 廠房興建及廠務設施工程、 建置及升級先進製程產能、 建置成熟及特殊製程產能、 建置及升級先進封裝產能、以及今年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會核准於日本投資設立一百分之百持股子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約1.86億美元）。據了解，台積電將於日本茨城縣投資設立一座研發中心，以擴展3DIC材料研究。

此外，台積電董事會核准於不高於新台幣1,200億元（約44億美元）額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於45億美元額度內，為台積電百分之百持有海外子公司TSMC Global募集無擔保美元公司債提供保證，以支應產能擴充及／或污染防治相關支出資金需求。

台積電為配合轉投資子公司采鈺在台灣上市，核准以每股新台幣240元價格，出售所持有采鈺普通股不超過39,501,000股。

台積電董事會核准於今年6月8日召集2021年股東常會，會中將改選包含6名獨立董事在內的共10名董事。台積電董事會同時核准人事擢升案，包括 擢升研發組織二奈米平台研發處資深處長葉主輝為副總經理； 任命林宏達為副總經理暨資訊長。

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