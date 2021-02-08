升級Chrome最新版以防堵零日漏洞攻擊

Chrome瀏覽器在桌面端瀏覽器佔有率接近70%，使用者眾多。如果你Chrome瀏覽器的使用者，請把握時間儘速升級到最新版本（Chrome 88.0.4324.150），以防止遭到駭客利用零日漏洞（zero-day vulnerability）的攻擊。.

先前的Chrome瀏覽器遭發表內建的WebAssembly 以及 Javascript 引擎中出現零日漏洞。零日漏洞指的是還沒有安全修補程式的漏洞，因此可說是駭客的最愛。

據了解，Google收到此漏洞的相關報告時，已出現有部分電腦遭到駭客藉此攻擊的案例。據悉這個漏洞能讓駭客入侵電腦，並且執行任何程式碼來取得電腦的控制權，危險性相當高。因此，Chrome已經緊急釋出最新版本，為的就是要防堵漏洞。根據Chrome Release的官方部落格，最新版本是88.0.4324.150（for Windows、Mac、Linux）。

檢查Chrome版本的方法很簡單。使用者在開啟瀏覽器後，點選右側「…」按鈕進入「設定」介面，再進一步選擇左下方頁面的「關於Chrome」就可以查看當前的版本號碼。Chrome會主動在此介面中為使用者確認有沒有最新版本，並且自動為你更新。待更新完後重新啟動Chrome即可。有鑒於此版本更新牽涉到零日漏洞，建議使用者們一定要儘速更新，保護自己上網時的電腦安全。

(中時 黃慧雯)

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