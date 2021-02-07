聯電共王石專訪／晶片缺貨潮會擴大

車用晶片全球大缺貨，隨著美國、歐盟、日本等國政府相繼透過外交管道要求台灣晶圓代工廠提供產能支援，近期有關車用晶片以超急單方式投片並排擠其它客戶產能，或是傳出減少面板驅動IC產能轉做車用晶片等各種傳言紛飛，但以晶圓代工廠的運作及產業遊戲規則來看，這些市場傳言其實並不正確。

聯電共同總經理王石表示，晶圓代工產業有其遊戲規則，在產能很滿情況下，調度空間十分有限，要把已答應給客戶的產能移挪給車用晶片是不可能的，只有透過提高生產效率擠出產能、或是調整投片優先順序來紓解車用晶片缺貨問題。

王石表示，車用晶片大缺貨只是一個開始，晶片缺貨會延伸到其它產業，這是長期結構性問題。車用晶片客戶去年上半年因為新冠肺炎疫情影響，訂單停了6個月，直到去年第四季才重新下單。但去年下半年，多數半導體產能早已被智慧型手機或筆電業者需求預訂一空，車用晶片下單時間點已經太慢，而且今年第一季車用晶片庫存幾乎用完，要解決此一問題挑戰難度很高。

王石指出，車用晶片缺貨已造成車廠減產，由於汽車的單價高，從業人員多，對歐、美、日等國的GDP影響大，處理不當會造成經濟面的問題，所以車廠所屬國家才會由政府出面協商。只不過，晶圓代工產業運行幾十年，因為需求而進行優先順序調整已有先例，例如疫情相關醫療晶片會給予較高的優先順序，車用晶片需求如此強勁且影響經濟，會有較高的優先順序。

王石進一步表示，產業遊戲規則早已存在，但現在晶圓代工產能很滿，產能調整空間及靈活度都很有限，所以不會是太大範圍的調整，只能小範圍的調整。以聯電來看，汽車供應鏈有很多層且十分複雜，要先釐清車用晶片中什麼最缺、什麼不缺，採用先進製程或成熟製程，與客戶持續協商後才有辦法調整。

不過，王石明白指出，晶圓代工廠很難去動到已與客戶達成承諾的產能，不太可能因為車用晶片很缺，就挪動面板驅動IC等晶片產能去生產車用晶片，這種挪動會造成更難解決的後遺症。晶圓代工廠能做的，就是透過生產效率提升，例如將利用率提升到103～105％，擠出產能就可以對車用晶片做出優先順序的支援。