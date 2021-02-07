聯電王石專訪／雙首長制運作和諧

晶圓專工大廠聯電自2017年開始進行雙總經理的雙首長制運作，至今已逾三年半時間，外界好奇聯電對於雙首長制的方向如何分工。聯電共同總經理王石說，與另一位共同總經理簡山傑彼此專業不同，達到互補效果，以家庭來舉例，兩人相處就像夫妻般必須達成共識，運作才會和諧。



聯電自2017年6月後，進行雙總經理的雙首長制，由共同總經理王石、簡山傑等兩人一同挑起聯電營運重任。對於雙總經理制度，王石說，雙首長制跟夫妻的邏輯很像，家庭要和諧，夫妻一定要有共識。



王石指出，自己與簡山傑的共識是很強的，兩個人尊重彼此專業，彼此開放的交換意見，兩人有共識後並執行共識，因此兩人相處相對是和諧的。不過他也指出，其實雙首長制風險很高，若兩人過去訓練很類似，就會有很多意見，很多意見差異，「兩個人背景完全不一樣，尊重彼此領域，兩人意見比較不會相左，並共同分攤工作也是很好的」。



此外，聯電秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的精神，致力於ESG「環境、社會、治理」三面向永續理念的推動，為了履行企業社會責任並促進經濟，環境和社會進步，聯電2008年在國內半導體業首推企業永續委員會，從共同總經理到所有總經理，從上至下徹底執行其企業永續發展政策。



聯電指出，推動永續ESG是採取「滾動式趨勢管理」並與國際規範高度接軌的策略，透過如世界半導體協會（WSC）等產業組織，積極參與各項國際標準的制定，導入相關準則、並內化建置最適推動方案，成為永續成長動能。



以再生能源為例，採用再生能源已成為國際間主流方式之一，聯電不會缺席，現階段在再生能源的投入是以太陽能為主，目前是國內半導體業太陽能廠房自建率最高的企業。



聯電表示，面對全球氣候變遷風險與新冠肺炎疫情的威脅與挑戰下，聯電全體同仁仍將共同努力，秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續願景，持續在技術、產能、客戶開發與永續發展尋求各種成長機會。