聯電王石專訪／專精成熟製程 新成功之路

晶圓專工大廠聯電近年來持續專精成熟製程，走出一條新成功之路。聯電共同總經理王石坦言，當初確實公司內部對此討論相當熱烈，不過自從極紫外光（EUV）技術被市場導入後，驗證了聯電當初的方向是正確的，至於14／12奈米製程技術已經全面到位，目前正靜待時機啟動後續量產。



聯電2017年宣布退出10奈米及更先進製程的軍備競賽，將製程技術止步在14／12奈米製程，走出屬於自己的道路，且讓營運上繳出創下新高的成績單，獲利也不斷節節高升，驗證聯電當初的決定並沒有錯誤。

王石指出，聯電過去打下的基礎相當良好，當初決議轉型是看到後續的資本支出成本將大幅拉高，進入10奈米及更先進製程勢必要跨入EUV世代，對此公司內部經過一番討論，透過數據、資料藉此討論出未來方向，才決定出公司目前決定將最先進製程止步在14／12奈米。



王石說，聯電員工對公司熱情與理想很高，大家也付出了很多努力，在這個激烈競爭的半導體產業環境裡面，在EUV問世之前，員工及市場上對於這個路線轉換是否正確是打個問號的，但EUV出來後，就完全奠定了這個結果。



至於公司內部當初對於營運路線轉換是否有激烈討論，王石表示，在做路線大幅度轉換之時，一定都會有路線上的討論，且他認為所有聲音都必須要被聽到，並且與一級主管們常態性的會議討論路線轉換，不會是Top Down（從上到下，意即命令傳遞）的模式進行。



目前聯電最先進製程雖然已經達到14／12奈米，不過仍尚未進入量產階段。王石指出，14／12奈米是一定要做的，不過現階段產能布建還沒有開始，因為當前在非鰭式場效電晶體（FinFET）領域市場中28奈米節點的需求成長幅度最大，且2021年市場需求成長可望上看雙位數成長，聯電希望在這個領域做的更好，才會朝向14／12奈米的方向走。



據了解，目前聯電透過提供先進且全面嵌入式高壓（eHV）製程的產品組合，在驅動IC中有了可觀的市占率，為第一個使用28奈米小尺寸顯示器驅動IC（SDDI）平台進行量產的晶圓廠。聯電指出，不久之後將會量產22奈米產品，證明聯電在面板驅動IC應用的領先地位。



另外，日前市場傳出聯電有意併購日本東芝8吋晶圓廠，王石表示，聯電對併購的態度是開放的，但現在半導體產能吃緊，有沒有併購的機會則要看機緣，尤其業界看好8吋晶圓代工市場前景，8吋晶圓廠產能很值錢，惜售的心態很明顯，現在來看近期要有併購案的機會沒那麼大。