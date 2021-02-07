邑錡雙引擎發動 營運熱轉

縮時相機大廠邑錡（7402）受惠於自有品牌Brinno在電商營運取得佳績，營收占比過半，推升元月合併營收來到3,474萬元，呈年增7.5％，算在淡季中繳出佳績。下半年又有微光影像裝置產品、美國軍工客戶微光影像裝置專案創新ODM等量產訂單將陸續交貨，可望成為今年營運向上動能。

每年1、2月均為消費性產品傳統出貨淡季，在新一波疫情肆虐下，民生活動尚未全面恢復正常，邑錡不諱言公司營運仍面臨許多未知挑戰，不過靠著Brinno自有品牌和創新ODM雙線業務同步成長，今年業績持續看漲。

在Brinno自有品牌部分，邑錡透過原廠經營Amazon品牌旗艦店並投入廣告資源，有效帶動整體經銷商線上銷售，加上元月新推出的周邊控制配件，已成功帶動自有品牌營收占比突破五成，在高毛利產品出貨成長下，應有望帶動整體營收、毛利成長。就電商市場言之，尤以北美Amazon表現最佳，甚至迎來了近12個月銷售新高的表現，特別是由建築專用旗艦機種BCC2000領軍的建築相關系列，銷售占比更達到自有品牌的七成。

另在創新ODM部分，邑錡亦於今年初接獲另一微光影像裝置產品的開發與量產訂單。邑錡表示，目前此產品已導入Brinno自有晶片，預計於今年第三季量產交貨，另美國軍工客戶微光影像裝置專案，也已與全球作業系統龍頭廠商完成產品開發階段並接獲量產訂單，原量產計劃從第四季提前至第三季；加上Vernier教學研究智慧裝置將隨著開學重啟銷售，可望帶動全年創新ODM營收高成長表現。

展望2021年第一季，邑錡表示，在自有品牌OBM部分，搭載Brinno自有晶片新一代機種已進入整合階段，預訂於今年首季展開功能整合與試產測試，未來計畫配合已布建完善的全球電商銷售管道及有系統性的數位行銷推廣策略，來加速Brinno品牌的營收循環。至於創新ODM部分，公司則將目標設定在積極洽談可長遠合作的量產專案上。邑錡強調，著眼於邑錡現已有能力提供前端的韌體開發，甚至有能力導入Brinno自有晶片，這對優化創新ODM業務客戶結構以及挹注創新ODM業務營運體質，將有直接助益，預期今年在雙業務效益浮現下，今年營運將持續朝正向發展。