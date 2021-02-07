新創旅遊電商進擊 巨人助陣

新冠肺炎肆虐全球一年，至今尚未見到曙光，近期國內疫情再次拉警報，新創旅遊電商KKday、Klook近期就分別擴大與科技廠商的合作，以開拓新的營運動能。KKday與蘋果攜手，導入App Clips技術，成為大中華區首家提供該創新服務的旅遊業者，Klook則是與LINE串接Klook客運預訂服務，透過科技來突圍。

KKday執行長陳明明表示，疫情後的旅遊型態改變，包括訂購、服務、支付都將數位化，以KKday來說，近期導入蘋果App Clips技術，旅客造訪兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋冰上樂園三大場館，不再需要臨櫃購票，只要將iPhone感應App Clip Code條碼或用相機掃描，不需下載任何App也不用註冊會員，即可快速購買入園券，同時也結合Apple Pay為旅客省去掏錢的麻煩。

KKday營銷長黃昭瑛則表示，去年疫情嚴重衝擊業績，KKday改賣起海鮮、牛排、台灣伴手禮等，透過這些「救命稻草」穩住營運。而近期疫情再起，對此黃昭瑛坦言，「確實讓農曆年期間訂單受到很大的影響」，不過看好與蘋果攜手導入App Clips技術，「將是未來很大的成長動能」，接下來將朝兩方向走，一是擴大在台灣各實體場景的應用，第二則是將此服務拓展至海外市場。

Klook則是繼去年底推出客運巴士一站式預訂服務後，兩個月車票預定已突破2萬人次，近期則強化與LINE在台灣的合作，於LINE旅遊首頁串接KLOOK客運預訂服務，LINE用戶則可一鍵搜尋國光與統聯客運全台熱門旅遊路線，直接透過線上付款完成預訂。Klook台灣資深市場行銷總監林耀民表示，KLOOK正逐步加深與LINE的合作，搶攻行動用戶。

整題觀光業去年在疫情衝擊下，業績如雪崩般衰退，不過KKday、Klook兩家旅遊電商因為快速因應，加上以數據驅動，反而在疫情期間逆勢傳捷報，KKday獲7500萬美元C輪策略投資、Klook近期則是宣布完成2億美元的E輪融資。