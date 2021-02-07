全球筆電Q1年增估近倍增 上看6千萬台

持續延燒的疫情，使得去年下半年全球筆電出貨接連創高，預期也將讓今年第一季淡季不淡。研調單位認為，雖供應鏈缺料、教育市場需求趨緩，加上因春節放假致工作天數縮減等不利因素將影響首季出貨動能，惟在整體市場仍供不應求下，估季減幅度將較往年明顯收斂，並將有近倍增的年成長力道、上看6千萬台。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，今年首季全球筆電市場不利因素增多，除了各國的大型教育標案將陸續進入尾聲、拉貨需求減緩外，春節年假亦使得原本工作天數就較少的2月、開工日僅剩兩周多。

但最主要的瓶頸，仍在於八吋晶圓廠的產能將再較上一季惡化，加上逐步回溫的車市需求也開始搶料，皆恐加劇筆電相關IC元件缺口更為嚴峻。

不過，蕭聖倫也指出，來自消費市場的整體需求力道，並沒有因為進入傳統淡季、而較上一季有明顯減弱，加上去年下半年全球筆電單季出貨雖接連創高，但還未能滿足市場需求、使得出貨動能遞延至今年第一季。

另一方面，多數品牌廠在首季的出貨表現雖預期將不若去年第四季的高峰期，但仍可望有淡季不淡、季減幅度從往年的兩位數收斂至個位數的表現。主要係因品牌廠為回補通路庫存水位，備貨相對以往積極，加上去年第一季的基期過低，DIGITIMES Research預估今年首季的全球筆電出貨量將季減8.1％，但年增高達93.7％。

DIGITIMES Research並預估今年第一季全球筆電出貨量將達5,783.8萬台，其中台廠筆電出貨量占4,674.1萬台，季減約7.8％，但年增幅 99.6％。

至於全球Chromebook出貨量部分，DIGITIMES Research預期在去年第四季首度突破千萬台大關後，今年第一季仍有上看千萬台的機會、估約達945萬台，雖季減達15％，但較去年同期則有近255％的高成長幅度。尤後續在歐美教育市場仍有缺口下，第二季還可望有新標案陸續開出，屆時亦將再度為Chromebook市場重啟出貨動能。